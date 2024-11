Anzeige: Mehr als 30 Marktstände und Weihnachtsmusik in Dunningen

Mehr als 30 Marktstände und Weihnachtsmusik in Dunningen

1 Willkommen auf dem Weihnachtsmarkt in Dunningen. Foto: Dunningen

Weihnachten und Heilig Abend nähern sich jetzt mit großen Schritten. Am Samstag, 30. November, können sich die Besucher in Dunningen beim Weihnachtsmarkt schon mal auf die Festtage einstimmen.









An mehr als 30 Ständen wartet auf die Besucher des Dunninger Weihnachtsmarkts eine große Auswahl von kulinarischen Köstlichkeiten über kunstvolle Bastelartikel bis hin zu liebevoll gefertigten Handarbeiten. Die Stände sind auf dem Dorfplatz und auf der Grabenstraße zu finden. Los geht es am frühen Nachmittag um 14 Uhr. Der Weihnachtsmarkt erstreckt sich bis in die Abendstunden um 21 Uhr, wo dann auch die Beleuchtung der Stände zur Geltung kommen wird.