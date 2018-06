Anzeige Mehr als 130 Teams mischen mit

Natürlich ist bei den "Lochenfüchsen" nicht nur sportlich eine ganz Menge Geboten. Denn im Festzelt ist am Freitag und auch am Samstag richtig Party angesagt. Am Freitagabend sorgen die "JAUCHZAA" für zünftige Stimmung, ab Mitternacht übernimmt das "HIGH FIVE DJ-TEAM". Am Samstagabend rocken die "TALGANG BUAM" bei der Player’s Night die Bühne rocken.