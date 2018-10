Anzeige Medikamente jederzeit abholen

In die mehrere Jahre leer stehenden Räume von Edeka-Lustig kehrt damit neues Leben ein. Für die Unternehmerin aus Hausach, die in Oberndorf die "Apotheke am alten Rathaus" und im Schramberger Parktorweg die "Spittel-Apotheke" betreibt, bedeutet dies nach der Aufgabe der "Alte Apotheke" in der Marktstraße praktisch einen Umzug mit ihrem siebenköpfigen Team von der Talstadt auf den Sulgen.

Als Hauptgrund für ihren Standortwechsel nennt sie das neue Ärztehaus in der Talstadt, in dem eine weitere Apotheke einziehen soll. Hinzu kommen fehlende Parkplätze in der Marktstraße und Umgebung. Solche finden sich in Sulgen in genügender Anzahl direkt am Geschäft, das einen barrierefreien Zugang hat.

Ende Juni begannen in den Räumlichkeiten des ehemaligen Bio-Lebensmittelmarktes Umbau- und Renovierungsarbeiten. In einem Großteil der Fläche wurden neue Räume geschaffen, Heizkörper installiert, neuer Bodenbelag verlegt und die Elektrik erneuert. Wände erhielten einen frischen Anstrich und es wurde ein behindertengerechtes WC eingerichtet.