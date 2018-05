Anzeige MECU: kurze Wege

Die MECU Metallhalbzeug GmbH & Co. KG ist ein Großhändler für NE-Halbzeug aus Aluminium, Messing, Kupfer, Bronze und Neusilber. Zum Hauptsitz des Familienunternehmens in Velbert (NRW) gehört ein ständiges Lager mit mehr als 7000 Artikeln. Darüber hinaus können im Kompetenzzentrum in Velbert Platten, Bänder, Rohre, Stangen und Bleche auf individuelle Maße zugeschnitten sowie Ringe und Ronden gefertigt werden. Das Material wird größtenteils aus Westeuropa bezogen und vorwiegend mit eigener LKW-Flotte ausgeliefert.