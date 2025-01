Anzeige: Massagepraxis Evelin Kopf in Lahr

Individuelle Behandlungen und ein erfahrenes Team: Die Massagepraxis Evelin Kopf in Lahr bietet Qualität für alle.

Die Praxis Evelin Kopf in der Schutterlindenbergstraße 37 in Lahr ist spezialisiert auf manuelle Lymphdrainagen und Massagen. Drei Masseurinnen sind dort tätig: Margot Flick, Evelin Kopf und Emmanuelle Gielen. Mit dem langjährigen und erfahrenen Team bietet die Praxis fachkompetent und individuell angepasste Behandlungen, um Beschwerden zu lindern und ein gesundes Lebensgefühl zu fördern.

In Lahr ist die Praxis alteingesessen. Früher noch als „Massagepraxis Angelika Lutz“ bekannt, war sie ursprünglich in der Vogesenstraße ansässig, bevor das Team 2018 in die neuen Räumlichkeiten umzog. Diese bieten nun den perfekten Rahmen für die angebotenen Behandlungen.

Die Räume in der Schutterlindenbergstraße bieten eine entspannte und gemütliche Atmosphäre. Foto: Massagepraxis Evelin Kopf

In den modernen und freundlichen Praxisräumen empfangen die Expertinnen nicht nur Besucher, die eine Massage oder Lymphdrainage per Rezept verschrieben bekommen haben, sondern auch private Kunden, die sich selbst etwas Gutes tun möchten.

Die Praxis bietet ein umfassendes Angebot

Die Praxis bietet eine umfassende Auswahl an Angeboten, bei der für jeden etwas dabei ist: Von der manuellen Lymphdrainage, über verschiedene Rückenmassagen, Aromamassagen oder eine Fußreflexzonenmassage – bei Evelin Kopf wird jeder fündig. Auch Hausbesuche bietet das Team der Massagepraxis an, um Menschen, die nicht mobil sind, ebenfalls eine professionelle Behandlung zu ermöglichen.

Bei einer manuellen Lymphdrainage handelt es sich um eine medizinische Massage. „Mit sanften Bewegungen leiten wir dabei die Flüssigkeit wieder ins Lymphzentrum“, erklärt Kopf. Die Behandlung kann sowohl am ganzen Körper, als auch beispielsweise an den Gliedmaßen erfolgen. „Nach Operationen kann es zum Beispiel zu Stauungen kommen, mit unserer Arbeit können wir dann helfen“, so die Expertin.

Die drei Masseurinnen haben viel Erfahrung

Die drei Massagetherapeutinnen haben spezielle Ausbildungen absolviert, die sie für diese Art der medizinischen Behandlung qualifizieren. Die manuellen Lymphdrainagen, wie das Team der Massagepraxis Evelin Kopf sie anbietet, haben dabei viele Vorteile gegenüber einer maschinellen Behandlung. So erfolgt in der Praxis eine individuelle Anpassung durch die Therapeutinnen, angepasst an die jeweiligen Beschwerden. Außerdem bieten die Expertinnen in Lahr einen schonenderen und umfassenderen Ansatz, als es bei einer maschinellen Behandlung der Fall wäre.

Das vollständige Angebot der Massagepraxis Evelin Kopf ist online auf der Website unter www.massage-kopf.de zu finden. Weitere Informationen und die Terminbuchung erfolgen per E-Mail an info@massage-kopf.de oder unter Telefon 07821/5 25 50. Auch vor Ort in der Praxis können Termine vereinbart werden. Von der Massagepraxis Lutz ausgestellte Gutscheine werden noch bis zum 31. März angenommen.

Ob zur Linderung von Beschwerden oder einfach für mehr Entspannung und Wohlbefinden – bei der Massagepraxis Evelin Kopf in Lahr sind jedenfalls alle Kunden in den besten Händen.