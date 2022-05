3 Der Frühjahrsmarkt lockt die Menschen aus der Region nach Villingen. Foto: Archiv/Heinig

Zwei Jahre lang gab es beides nicht: sowohl der Frühjahrsmarkt als auch der verkaufsoffene Sonntag fielen der Pandemie zum Opfer.















VS-Villingen - Umso mehr freuen sich nun alle Beteiligten – Einzelhändler, Marktbeschicker und potenzielle Besucher, dass vom Donnerstag, 26., bis einschließlich Sonntag, 29. Mai, dem Einkaufsvergnügen keine Grenzen mehr gesetzt werden.

Ungewohnt ist die Konstellation für den Stadtbezirk Villingen dennoch. Bisher war der verkaufsoffenen Sonntag auf Betreiben des Gewerbeverbands Oberzentrum (GVO) an die Kinderolympiade gekoppelt. Da diese – tatsächlich aus Gründen der Corona-Einschränkungen – noch nicht organisiert werden konnte, habe man erstmals die Liaison mit dem Frühjahrsmarkt angestrebt, sagt Rainer Böck, GVO-Sprecher für die Sparte Handel und Gewerbe Villingen. Ein Wunschtermin sei das zwar nicht gewesen, doch man sei dankbar dafür, dass der Gemeinderat im Sinne des Villinger Einzelhandels entschied und dem Antrag stattgab. Im nächsten Jahr, so Böck, sei wieder ein Kinderfest geplant.

Frühjahrsmarkt startet am 26. Mai, 10 Uhr

Der Frühjahrsmarkt startet am Feiertag Christi Himmelfahrt, 26. Mai, um 10 Uhr. Rund 200 fahrende Händler haben sich laut Sascha Zwirblis von der ARGE Märkte & Veranstaltungen GbR dazu angemeldet. Bis auf die beliebten Marktschreier, die sich erst für den Herbst angesagt haben, sind viele Stammbeschicker darunter, so Christian Mauch aus Offenburg mit seinen Hosenträgern, Leder- und Elastikgürteln und der Würstlewagen von Hansjörg Bächle, aber auch neue Anbieter. So gibt es neue Wildprodukte, ein Burger-Imbiss wird vertreten sein und mit Ravenol ein bekannter Motorradausstatter aus Nordrhein-Westfalen.

Beim ersten Markt unter neuer Organisation – bisher oblag die der Stadtverwaltung – wird das Angebot in der Bickenstraße reformiert. Sascha Zwirblis kündigt das Themengebiet "Rund um die Familie" an, zu dem etliche Fahrgeschäfte für Kinder gehören und spezielle Warenangebote für Groß und Klein. In bewährter Form haben sich auch etliche etablierte Händler den Platz vor ihrem Laden als Verkaufsstand gesichert, darunter alle Gastronomen mit Außenbewirtung. Jetzt, so Zwirblis, müsse nur noch das Wetter passen, damit der erste Frühjahrsmarkt nach der Coronapause zu einem Erfolg wird. Die Stände sind sonn- und feiertags von 10 bis 18 Uhr und werktags von 9 bis 18.30 Uhr geöffnet.

Handel öffnet am 29. Mai um 13 Uhr

Im Unterschied dazu öffnet der Villinger Handel am Sonntag erst um 13 Uhr, spricht Rainer Böck ein verwirrendes Kuriosum an. Für ihn und seine Händlerkollegen sei die erstmalige Kombination mit dem Frühjahrsmarkt ein "Testlauf". Fast alle Händler machen mit und sind gespannt darauf, ob sich der Frühjahrsmarkt am verkaufsoffenen Sonntag auch für sie als Einkaufsmagnet erweisen wird.