Anzeige: Mantelsonntag in Lahr

Mantelsonntag in Lahr

1 Am Mantelsonntag locken die Lahrer Händler von 13 bis 18 Uhr mit tollen Angeboten und besonderen Aktionen. Foto: Endrik Baublies

Im Rahmen des Mantelsonntags laden die Lahrer Händler auf den 27. Oktober von 13 bis 18 Uhr in ihre Geschäfte ein. Für die Besucher eine tolle Gelegenheit Schnäppchen zu machen und gleichzeitig das Blütenmeer in der Innenstadt zu genießen.









Ein Rundgang durch die farbenprächtigen Lahrer Straßen und über die kreativ geschmückten Plätze lässt sich am Sonntag, 27. Oktober, perfekt mit einem gemütlichen Einkaufsbummel kombinieren. Denn von 13 bis 18 Uhr öffnen die Geschäfte in der Innenstadt ihre Pforten und bieten eine vielfältige Auswahl an herbstlicher Kleidung, hochwertiger Kosmetik, kreativen Geschenkartikeln und vielem mehr.