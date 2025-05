Maler Müller in Lahr möchte auf die Wünsche seiner Kunden eingehen und diese bei der Planung und Realisierung ihres Projekts kompetent unterstützen – termingerecht und sauber.

Hochwertige Maler- und Lackierarbeiten, aufwendiges Tapezieren oder die Wiederherstellung von Wasserschäden: Die Experten der Maler Müller GmbH aus Lahr lassen Häuser von innen und außen in neuem Glanz erscheinen – und das seit mehr als 40 Jahren.

Bereits 1981 gründete Karl-Heinz Müller den Malerbetrieb und überzeugt seit jeher Kunden aus der ganzen Ortenau von seinem Handwerk. Dabei hat sich das Familienunternehmen stets weiterentwickelt. So absolvierte Sohn Dominic Müller im Jahr 2005 seine Meisterprüfung und leitet seit 2017 den Traditionsbetrieb. 2015 ist das Unternehmen an den neuen Standort in Lahr-Sulz – bestehend aus Lager, Werkstatt und Büro – gezogen.

Doch nicht nur das: Auch das Angebot hat sich über die Jahre stets weiterentwickelt. So ist mit der Aneignung der Gestaltungstechnik „M1“ die fugenlose Badgestaltung hinzugekommen – eine spezielle Vorgehensweise, die Badezimmer modern in Szene setzt und nie dagewesene Hygiene ermöglicht.

Mithilfe der Anwendung dieser Technik schaffen die Spezialisten in den Räumen ihrer Kunden ein tolles Ambiente. Alle Oberflächen sind einzigartig. Durch die Handschrift des Verarbeiters entstehen außergewöhnliche Oberflächen mit atemberaubender Optik und angenehmer Haptik .

Die Produkte sind absolut wasserdicht, können nahtlos verarbeitet werden und sind daher nicht nur für Bäder, sondern auch für die Küche geeignet. Bereiten alte, geschmacklose Fliesen Kopfzerbrechen? Dann verbannt das kompetente Team der Maler Müller GmbH tragfähige Fliesenbeläge in den Untergrund und gestaltet auf dieser Basis die Wände komplett neu – ganz ohne lautes und schmutziges Abschlagen und ohne Kompromisse, was den neuen, frischen Look betrifft.

Doch auch edle Putze, Bodenbelagsarbeiten und Fassadenrenovierungen mit eigenem Gerüstbau gehören zu den Spezialgebieten der Lahrer Handwerksexperten.

Neben dem hohen Anspruch, Projekte in Perfektion umzusetzen, legt das Maler-Müller-Team besonderen Wert auf Kundenzufriedenheit. So verfolgt es die Philosophie, auf individuelle Wünsche einzugehen und Kunden bei der Planung und Realisierung der Projekte kompetent zu unterstützen. Dabei setzt Maler Müller auf Materialien von regionalen und renommierten Herstellern sowie auf termingerechte und saubere Arbeit. Damit der hohe Anspruch auf Qualität und die stetige Weiterentwicklung des Unternehmens weiterhin bestehen bleibt, wird das Team regelmäßig geschult.

Wer sich selbst ein Bild von dem Traditionsbetrieb machen möchte, kann sich im Netz unter www.maler-mueller.de überzeugen lassen.