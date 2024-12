Schon in der dritten Generation bietet Sabine Jeretzky mit ihrem Vater Walter Jeretzky hochwertige Textil-Waren auf Messen, Märkten und im eigenen Laden in Schwenningen an. Dieses Jahr feiert das Familienunternehmen das 90-jährige Bestehen.

Hochwertige Marken-Unterwäsche, Nachtwäsche, Socken ohne Gummidruck und vieles mehr finden Sabine Jeretzkys Kunden auf ihren Marktständen und im kleinen eigenen Laden in der August-Bebel-Straße 51.

Das Geschäft führt sie seit 1998 in der dritten Generation, war aber eigentlich schon seit sie denken kann im Betrieb ihrer Eltern Walter und Elke eingebunden. Angefangen hat die Geschichte 1934, als Meta und Gottlieb Sturm mit ihren Ständen, auf denen Stoffreste angeboten wurden, die Region bereisten.

Es ging nicht lange, bis man das Sortiment um Unterwäsche und Schürzen ergänzte. Schon damals legte man großen Wert auf die Qualität der Waren.

Märkte und Messen: Eine gemeinsame Leidenschaft

Heute bestücken Sabine und Walter Jeretzky mit der Unterstützung des langjährigen Freundes der Familie Manfred Finkbeiner die Messen und Märkte in der Region. Auf den Märkten ist ihr Stand ganze 30 Quadratmeter groß.

Die vielfältigen Waren müssen am Vortag gepackt und verladen werden. Ein Markttag beginnt meist schon um 4 Uhr morgens und endet erst am späten Abend. Was für viele nur nach harter Arbeit klingt, ist die große, gemeinsame Leidenschaft von Vater und Tochter.

So sahen bei Meta und Gottlieb Sturm die Anfänge der Marktentwicklung – damals im Beethovenhaus – aus. Foto: Archiv s'Lädele/Repro: Lars Druve

Walter Jeretzky hatte einst sogar seinen Beruf als Fliesenlegermeister an den Nagel gehängt, um gemeinsam mit seiner Frau Elke Sturm-Jeretzky das Textil-Geschäft zu übernehmen. „Das war im Jahr 1974“, erinnert er sich.

Heute ist Walter Jeretzky mit seinen stolzen 86 Jahren der älteste Marktbeschicker im ganzen Schwarzwald-Baar-Kreis – und wahrscheinlich noch darüber hinaus. „Das Wichtigste beim Messe- und Marktstand ist der Standort. Der muss auf jedem Markt immer der gleiche sein, damit uns die Kunden finden“, weiß er zu berichten. Die Kunden – viele davon sind ihnen schon seit mehreren Gernationen treu – kommen nicht nur, um Unterwäsche zu kaufen.

Die Begegnungen sind das, was für viele zählt

Sie kommen auch, um sich zu unterhalten und zu berichten, was ihnen auf dem Herzen liegt. Genau aus diesem Grund sieht Sabine Jeretzky die Zukunft der Märkte und ihres kleinen Ladens auch nicht in Gefahr: „Die Menschen kommen nicht nur als Kunden zu uns, sondern auch der Begegnungen wegen. Das Persönliche und die individuelle Betreuung kann man nicht einfach so ersetzen.“

Auf ein vielseitiges Sortiment dürfen sich die Kunden im s’Lädele freuen. Foto: Annette Bammert

So kommt es nicht selten vor, dass sie ihren Kunden auch etwas „außer der Reihe“ bestellt und im Notfall zuhause vorbeibringt. So manch eine Kundin hat sich schon mit einem rührenden Brief oder in der Weihnachtszeit mit „Birrabrot“ bedankt.

Der kleine Laden in der August-Bebel-Straße ist 1980 aus der Idee heraus entstanden, in den Wintermonaten, wenn nach Weihnachten die Marktflaute einsetzt, weiterhin für die Kunden da zu sein. Die Öffnungstage sind in der Regel Donnerstag, Freitag und Samstag, außer an Markttagen. „Alle Märkte und Öffnungstage des Ladens haben wir immer auf unserer Homepage, auf dem Anrufbeantworter und als Aushang am Ladeneingang“, so Sabine Jeretzky.

Auch Laufkundschaft findet häufig ihren Weg in den Laden. „Viele, die vorbeifahren, sehen unsere Schilder und schauen dann spontan rein. Bei uns darf man einfach mal neugierig sein und stöbern, auch wenn man gerade nichts kaufen möchte.“ Sabine Jeretzky hat auch nicht vor, in naher Zukunft zurückzuschrauben: „Wenn man in einer Marktbeschicker-Familie aufwächst, bleibt man dabei, so lange es geht“, schmunzelt sie.

Weitere Informationen zu den Terminen, zum Sortiment und weiteren Leistungen gibt es unter www.laedele-vs.de.