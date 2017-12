Anzeige Märchenhaftes Markttreiben

Alle Jahre wieder verwandelt der Weihnachtsmarkt die Ebinger Innenstadt in eine duftende und glänzende Oase und lädt seine Gäste zum Verweilen ein. Da duftet, klingt, leuchtet es so richtig verlockend, und tausend schöne Dinge warten darauf, begutachtet, bewundert und gekauft zu werden gibt. In 80 liebevoll geschmückte Holzhütten und Ständen findet der Besucher alles, was sein Herz begehrt – vom Kunsthandwerk und Holzspielzeug über Krippenfiguren bis zum Handgestrickten. Und natürlich ist auch für das leibliche Wohl mit Gebratenem und Gebackenem bestens gesorgt.

Dank der großzügigen Unterstützung von Sponsoren aus der Region geht am Samstagabend bereits zum siebten Mal in Folge das beliebte "Winter-City-Open-Air" auf dem Kurt-Georg-Kiesinger-Platz über die Bühne. Um 17 Uhr beginnt der Auftritt von Juandalynn Abernathys Gospelchor "Voices, Hearts and Souls", ab 19 Uhr bringt die Band "Südlich von Stuttgart" die Besucher des Weihnachtsmarktes in Weihnachtsstimmung; zu Glühwein und Kinderpunsch erklingen live rockige Weihnachtsklassiker, unter anderem von John Lennon, Chris Rea, Bon Jovi und Mariah Carey. Für die weitere musikalische Umrahmung sorgen, auf der beliebten Weihnachtsbaumpyramide postiert, in bewährter Weise Posaunenchöre und Musikvereine aus Albstadt und seiner Umgebung.

Ein weiterer Anziehungspunkt, insbesondere für Kinder, wird wieder einmal die Weihnachtskrippe mit der Heiligen Familie und lebenden Tieren sein. Direkt daneben dräut der "Märchenwald"; dort wartet in einem Zelt Märchenerzählerin Sigrid Maute auf viele kleine und große Zuhörer. Alle, die noch keinen Weihnachtsbaum besitzen, können sich am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr in diesem "Märchenwald" ein prächtiges Exemplar ergattern. Geöffnet ist der Albstädter Weihnachtsmarkt am Freitag, 15. Dezember, von 8 bis 21 Uhr, am Samstag, 16. Dezember, von 8 bis 21 Uhr und am Sonntag, 17. Dezember, von 11 bis 18 Uhr.