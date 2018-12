Anzeige Märchen und Nikolaus

Das Konzept mit einem Schwerpunkt für Kinder und ihre Familien bleibt bei der Lautlinger Schlossweihnacht bestehen, ebenso wie die Aufteilung auf dem Areal des Stauffenbergschlosses Lautlingen. Verpflegung und Verkaufsstände sind im oberen Teil des Schlossgartens aufgebaut, Vorführungen erleben die Besucher im unteren Bereich des Geländes.

Damit es kein Gedränge gibt, haben die Veranstalter, die Lautlinger Vereine, einen weiteren Getränkestand eingeplant. Einheitlich geschmückte Verkaufsstände laden zum gemütlich Schlendern und Verweilen ein, bis die Jagdhornbläser mit ihrem Sammelruf die Schlossweihnacht eröffnen. Nach einer kurzen Begrüßung beginnt die Ignaz-Demeter-Schule mir ihren Liedern am unteren Treppenportal. Im Anschluss führen die Kinder des Kindergartens St. Michael ihren Sternentanz am unteren Brunnen auf. Gleich daneben sitzt eine Märchenerzählerin und zieht die Jüngsten mit ihren Erzählungen in ihren Bann. Der Zwergenchor steht erneut an der Treppe bereit und unterhält die Zuhörer mit einem Singspiel. Bevor der Nikolaus kommt, wird die Jazztanzgruppe des TSV-Lautlingen ihr Bestes geben.

Für 18.30 Uhr hat der Bischof Nikolaus seinen Besuch angekündigt. Er kommt durch das obere Nordtor und begrüßt in diesem Jahr auch an der Portaltreppe die Kinder, an die er seine Geschenke verteilt. Parallel wird Stockbrot am offenen Feuer angeboten, und als Besonderheit für die jüngsten Besucher steht ein Karussell bereit. Die Musikkapelle "Frohsinn" Lautlingen rundet mit Weihnachtsliedern den Abend ab, der die Familien am letzten Adventswochenende auf Weihnachten einstimmen soll.