Anzeige Losglück winkt gleich bei drei Ziehungen

Wichtig ist: Teilnehmer bei den Zwischenziehungen nehmen ebenfalls an der Endverlosung teil. Mitspielen dürfen alle, die 16 Jahre und älter sind und keinem GHV-Mitgliedsbetrieb angehören. Die Namen der Gewinner der Zwischenziehungen werden jeweils in der Folgewoche im Schwarzwälder Boten veröffentlicht.

Die Rottweiler Taler können direkt in der Geschäftsstelle des Schwarzwälder Boten in Rottweil abgeholt und – nach gusto – gleich ausgegeben oder auch gespart werden. Zielgerichteter Einkauf in den teilnehmenden Geschäften erhöht übrigens die Gewinnchancen. Denn dort erhält der Kunde eine neue Gewinnspielkarte – für eine Runde neues Glück.

Am fünften GHV-Weihnachtsgewinnspiel beteiligen sich: Euronics Mega Company, Buchhandlung Greuter, Foto Riede, Bunte Truhe, Schweizer Lädele, Lederwaren Hügel, Gent – Männermode, Betten Hugger, Elektro Wiest, Casa Cappelli, Intersport Kirsner, Radwelt Messmer, Autohaus Emmerich, Schwarzwälder Bote, Tanzschule Herzig, Beauty Lounge und Fahrrad Kaiser. Der Schwarzwälder Bote hat sich bei den teilnehmenden Händlern umgehört und die eine oder andere Idee für den Gabentisch mitgenommen. Bettenwaren Hugger: Pure Natur aus Österreich im Bett. Wer im österreichischen Tirol jenseits der 1000-Meter-Grenze wandern geht, hat sie sicher schon gesehen und gerochen: die Zirbe. Der extrem widerstandsfähige Nadelbaum bildet viel Harz und ätherisches Öl, um den Widrigkeiten des Wetters zu trotzen. Zirbenduft gilt als besonders befreiend, entspannend und erholsam. Nun ist die Zirbe auch im Bett angekommen. Seit Sommer bietet Magnus Hugger Zirbenbettwaren des Bludenzer Herstellers Hefel an. Das Programm umfasst Zudecken in drei verschiedenen Füllungen, Kopfkissen, Unterbetten und Sofazierkissen sowie Duftsäckchen. Das Zirbenprogramm ist Natur pur. Wer bei seinen Geschenkideen eher auf den lokalen Faktor setzt, wird bei Hugger ebenfalls fündig. Einen hohen Kuschelfaktor etwa haben die in Deutschland hergestellten silber und anthrazit gehaltenen Heimdecken mit Rottweil-Silhouette – Testturm inklusive. Elektro Wiest: Höchster Wohnkomfort verbunden mit exzellentem Hörgenuss: Elegant, unaufdringlich und in unterschiedlichen Farben und Größen stehen sie da, die multifunktionalen Audiogeräte von Sonoro – der neueste Blickfang für Liebhaber guten Klangs. Per Knopfdruck lässt sich einstellen, ob in allen Räumen die gleiche Musik erklingt, oder im Bad AC/DC rockt, während die Bach‘schen Cellosuiten das Wohnzimmer erfüllen. Ein CD-Player ergänzt das Internetradio, ein Plattenspieler lässt sich ebenfalls anschließen. Noch einen Schritt weiter in der Verbindung von höchstem Wohnkomfort und exzellenter Hör- und Sehqualität geht das baden-württembergische Unternehmen Spectral bei der Entwicklung seiner Phonomöbel.

Tanzschule Herzig: "Wir haben uns so sehr aufs Tanzen gefreut, weil wir dann abschalten und nur Zeit zu zweit verbringen können". Aussagen wie diese hört Jochen Hermann häufiger. Und sie erfreuen ihn immer besonders, drücken sie doch aus, was er in der Tanzschule Herzig bietet: eine Pause vom Alltag, eine kleine Auszeit. Das sollen seine Tanzkurse sein. "Beim Tanzen lässt sich der Stress vergessen, da zählt nur noch die Konzentration auf den Partner", erklärt er. Möglichkeiten, einfach das Tanzbein zu schwingen, neue Leute kennen zu lernen oder sich tänzerisch zu verbessern, bieten sich viele. Der 33-jährige Tanzlehrer hat ein umfassendes Programm für jede Altersstufe entwickelt. Das reicht von Ballett und Breakdance bereits im Kindergartenalter über den klassischen Tanzkurs für Jugendliche und Erwachsene bis hin zu Angeboten für Senioren. "Ich stelle eine Plattform, um sich in jedem Alter entspannt und in der Gruppe körperlich und mental fit zu halten." Das offene Kurssystem lässt seinen Gästen zusätzlich Spielraum in der Wahl der Übungs-und Tanztage. So wird Tanzen zum Hobby, das sich jederzeit ausüben lässt.