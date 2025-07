Die Innenstadt verwandelt sich am Samstag, 2. August, ab dem frühen Abend anlässlich der „Live Night – Schopfheim tanzt“ in eine Vergnügungsmeile.

Unterschiedliche Live-Bands, Tanz und ein bunt gemischtes kulinarisches Angebot werden die Hauptrolle spielen. Sieben Gastronomen aus Schopfheim und Zell im Wiesental sorgen für eine abwechslungsreiche Sommernacht.

Erneut haben sich die Veranstalter vom Wirte- und Gewerbeverein Schopfheim ordentlich ins Zeug gelegt, um die Nacht der Nächte zu einem rundum gelungenen Erlebnis zu machen. Angekündigt wird „eine musikalische und kulinarische Reise durch die Schopfheimer Gastro-Szene“. Die Pforten der beteiligten Restaurants stehen weit offen. Einerseits um Jedermann aus Schopfheim und der Umgebung willkommen zu heißen. Andererseits um die Festmeile mit dem Geruch hausgemachter Speisen und Spezialitäten zu bereichern.

Da dürfte manch wohlige lukullische Wolke ins Freie verduften, und der melodischen Atmosphäre den Platz vor der Haustür streitig machen. Die warme Jahreszeit bietet bekanntlich Gerichte, die der Winter nicht hat.

Nicht minder ansprechend fällt wiederum das musikalische Angebot aus: Sieben Formationen – das ist eine mehr als bei der Vorjahresausgabe – werden sich einer Perlenkette gleich durchs Zentrum ziehen. Beginnend an der Wallstraße als Tor der Altstadt, und weiter über den Marktplatz hin zum Kronenbrunnen, um nach der Pflugkurve im Quartier des früheren Viehmarkts einzutreffen. Hinzu kommen die Abstecher ums Eck an die verlängerte Haupt- und Himmelreichstraße. Abgerundet wird die Sause von einem Foodtruck aus Zell, der selbstredend mit Band anreist – einer aromatischen Band. Gut fünfhundert Meter misst die gesamte Strecke, und im eiligen Alltagsschritt dürfte sie in ein paar Minuten absolviert sein. Anlässlich der Live Night indes, an der halb Schopfheim sowie das Umland tanzt, könnte daraus eine stundenlange Geschichte werden. Das Septett aus Bands und Combos bedient unterschiedliche Genres. Da dürften sich die vielen Tanzkurse endlich bezahlt machen.

Am Viehmarkt darf im Pop- und Schlagerrhythmus geschwoft werden, hingegen in Richtung Kronenbrunnen und Wallstraße die rockigen Geschmäcker auf ihre Kosten kommen. Im Grunde jedoch gilt an der Tanznacht: jede Taktart auszuprobieren und die Grenzen der Stilrichtungen auszuloten. Zu Gehör kommen, so viel ist garantiert, groovige Basslinien und spritzige Bläsersätze, außerdem ein Sound aus Retro-Akkorden und kontemporärem Schwung. Gespickt mit Gitarrenriffs und hymnischen Harmonien. Ob auf einer der Bühnen oder dem altehrwürdigen Straßenpflaster, nicht zuletzt soll die Veranstaltung auch für ein Gefühl des Miteinanders sorgen.

Die Teilnehmer der Live Night sind: Restaurant „Glöggler“, Disco Delights – Rock/Pop. Restaurant „Kranz“, Steffi Lais Band, Soul, Pop, Discoklassiker. Hotel-Gasthaus „Adler“, 7 Sins - Soul, Pop, Rock. Stadtmitte und „Neue Krone“, Diet Dope, Rock und Pop. Gasthaus „Sonne“: Shed 67, Rock- und Pop-Classics Rock. „Ins kleine Eck“, Splash, Tanzmusik. Brauhaus „Krone“ Zell, „Paddy’s“ Zell mit Foodtruck, Aroma Band.

Live Night – Schopfheim tanzt

Termin:

Samstag, 2. August, ab 18.30 Uhr

Tickets:

Zwölf Euro im Vorverkauf bei den teilnehmenden Gastronomen, und 16 Euro an der Abendkasse