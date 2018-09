Anzeige Liedernachmittag mit Gastchören

Auch das Kastanienfest an der Hirrlinger Straße steht ganz im Zeichen des Sängergeburtstags. Das Kastanienfest findet an diesem Wochenende, 8. und 9. September, statt. Zwei Tage lang steht im Festzelt und an den Schattenplätzen unter den mächtigen Kastanienbäumen Unterhaltung mit Tanzmusik, Blasmusik und Gesang auf dem Programm.

Die Hockete startet am Samstag, 8. September, um 17 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich. Danach ist "Vesperzeit für alle Leut" angesagt: Es gibt Schnitzelweckle, Pommes, Tomate-Mozzarella-Teller und Rote Würste. Für Sommer-Stimmung und Tanzmusik sorgt Rudi Wiest von den Morenas. Neben dem üblichen Getränkeangebot garantiert für einen gemütlichen Abend auch der Weizenbierstand und die beliebte Sängerbund-Bowle.

Am Sonntag eröffnet der Musikverein Rangendingen das Fest mit dem Frühschoppen ab 11 Uhr. Zum Mittagstisch servieren die Sänger Schnitzel mit Pommes und Salat, einen vegetarischen Tomate-Mozzarella-Teller, Schnitzelweckle, Rote Würste, Kaffee und Kuchen sowie Eiskaffee. Ab 13.30 Uhr treten die Kinder des Bambinichores auf, es folgt der Liedernachmittag mit dem Kirchenchor St. Gallus, den Zollern- Voices aus Bisingen, der Sängerrunde "Hatmantöne" aus Hohenstein und dem Männergesangverein Empfingen.