Anzeige Liebe Schömberger, liebe Gäste

vom 8. bis 10. Dezember heißt es zum neunten Mal: Schömberger Weihnachtsglück. Wie in den Vorjahren möchten wir mit unserem Weihnachtsdörfle, dem Kunsthandwerkermarkt sowie verlängerten Öffnungszeiten des Einzelhandels die besinnliche Weihnachtszeit einläuten und ich lade Sie herzlich ein, ein paar glückliche Stunden in stimmungsvoller Atmosphäre bei uns in Schömberg zu verbringen. Auf dem Lindenplatz bieten Ihnen 17 Aussteller in ihren festlich geschmückten Hütten einen bunten Mix aus Selbstgebasteltem und Leckereien zum Schlemmen. Ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Musik, einer Radio-Live-Übertragung des SWR Studios Karlsruhe und einer Feuershow sorgt für eine vorweihnachtliche Unterhaltung für Groß und Klein. Im Foyer des neuen Rathauses präsentieren 21 Kunsthandwerker aus der Region hochwertige Arbeiten aus unterschiedlichen Materialien. Sicher findet hier jeder das Richtige für ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk. Unsere Einzelhändler locken am Freitag und Samstag mit ganz besonderen Angeboten und einem exklusiven Service zum Schömberger Einkaufsglück. Verbringen Sie mit Ihren Familien und Freunden ein paar besinnliche Stunden in weihnachtlicher Atmos­phäre bei Glühwein und kulinarischen Köstlichkeiten, genießen Sie die vorweihnachtliche Stimmung und freuen Sie sich auf Weihnachten. Mein besonderer Dank gilt den Organisatoren, den Mitwirkenden und den vielen Helfern, die in der Vorbereitung und der Durchführung des 9. Schömberger Weihnachtsglücks großes Engagement gezeigt haben.

Ihnen allen wünsche ich eine besinnliche Adventszeit und ein gesegnetes, friedliches Weihnachtsfest.

Ihr Matthias Leyn,