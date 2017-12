Anzeige Lichtermeer erstrahlt

A uch in diesem Jahr dürfen sich die Besucher des Engener Weihnachtsmarktes auf eine ganz besondere Strahlkraft in Engens "guter Stube", der historischen Altstadt, freuen. Nahezu 100 Markthändler inklusive des Engener Einzelhandels werden sich mit vielen Highlights präsentieren. Das vielfältiges Angebot der individuellen Markthändler sowie ganz besondere Attraktionen des lokalen Einzelhandels verwandeln die historische Altstadt zu einem bunten Marktplatz hochwertiger Geschenkideen. Gerade ein Besuch in den exklusiven Fachgeschäften veredelt den Weihnachtsmarkt zu einem Podium des guten Geschmacks. Rund 100 Verkaufs- und Bewirtungsstände bieten an den beiden Tagen eine breite Palette von Anregungen sowie kulinarischen Leckerbissen. Dem hoch motivierten Arbeitskreis des Weihnachtsmarktes ist auch in diesem Jahr mit dem abwechslungsreichen Ambiente ein Volltreffer gelungen. Verschieden Märchenmotive, die von der Narrenzunft Engen gestaltet wurden, sorgen für bildliche Abwechslung.

Wenn morgen, Samstag, 11 Uhr, Bürgermeister Johannes Moser als Schirmherr sowie dem Sprecher des Arbeitskreises "Weihnachtsmarkt Engen" Klaus Leiber, eröffnet wird, darf man ein zweitägiges Fest mit einigen Superlativen erwarten. Die Eröffnungszeremonie wird von der Stadtmusik Engen sowie vom "Gemischten Chor Neuhausen" musikalisch umrahmt.

Niveauvolles Rahmenprogramm In bewährter Tradition sorgen weitere verschiedene Musikgruppen für einen klangvollen Rahmen. Auch der Musikverein Hattingen, der Musikverein Welschingen oder der Musikverein Anselfingen bringen sich mit weihnachtlichen Klängen ein. Die Alphörner des Bodensee-Alphorntrios lockern am Samstagnachmittag mit außergewöhnlichen Tönen das musikalische Geschehen weiter auf. Mit der Drehorgel bringt Manfred Seidler nostalgische Ohrwürmer ein.