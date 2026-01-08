Anzeige: Lenau Hexen feiern groß ihren Geburtstag

Am Freitag und Samstag, 9. und 10. Januar, findet das Jubiläumswochenende in Steinhofen statt.Dann laden die Lenau Hexa ins Festzelt auf dem Schotterplatz am Reitsportzentrum ein.
Los geht es am Freitag mit dem Brauchtumsabend. Die Besucher dürfen sich auf einen bunten Abend im Zeichen von Tradition, Musik und Show freuen – sowie auf einen ganz besonderen Auftritt der Lenau Hexa als Höhepunkt. Ebenso werden die Helferinnen und Helfer von Vereinen vorgestellt, die das Festwochenende mit auf die Beine stellen. Als große Überraschung werden obendrein noch drei neue Figuren von den Lenau Hexa präsentiert. Für Partystimmung sorgt DJ Schmeckes. Einlass ist um 18.06 Uhr, das Programm beginnt um 19 Uhr.