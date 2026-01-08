Anzeige: Lenau Hexen feiern groß ihren Geburtstag

Am Freitag und Samstag, 9. und 10. Januar, findet das Jubiläumswochenende in Steinhofen statt.Dann laden die Lenau Hexa ins Festzelt auf dem Schotterplatz am Reitsportzentrum ein.

Los geht es am Freitag mit dem Brauchtumsabend. Die Besucher dürfen sich auf einen bunten Abend im Zeichen von Tradition, Musik und Show freuen – sowie auf einen ganz besonderen Auftritt der Lenau Hexa als Höhepunkt. Ebenso werden die Helferinnen und Helfer von Vereinen vorgestellt, die das Festwochenende mit auf die Beine stellen. Als große Überraschung werden obendrein noch drei neue Figuren von den Lenau Hexa präsentiert. Für Partystimmung sorgt DJ Schmeckes. Einlass ist um 18.06 Uhr, das Programm beginnt um 19 Uhr.

Am Samstag können sich die Besucher auf den Dämmerungsumzug sowie die Jubiläumsfeier freuen. Der Umzug beginnt um 16.35 Uhr in der Hechinger Straße. Von dort aus führt die Strecke über den Schulplatz bis in die Balinger Straße, wo der Umzug endet. Im Anschluss geht es im bewirteten Festzelt weiter, wo DJ Martin Burkhardt Partymusik auflegt.

Beim Dämmerungsumzug treiben die Narren auf den Straßen ihr Unwesen. Foto: Lenau Hexa

Seit inzwischen 15 Jahren treiben die Lenau Hexa ihr närrisches Unwesen in Steinhofen und darüber hinaus. Aber hinter der Maske geht es herzlich zu. „Das war mir bei der Gründung ganz wichtig: Ich will jeden kennen und die Gruppe soll wie eine Familie sein“, sagt die Vorsitzende Monica B. Leggio. Inzwischen ist die Hexen-Familie auf rund 100 Mitglieder inklusive Kinder und Passive angewachsen.

Unterstützung bei der Bewirtung

Auch zwischen den Gruppen geht es in Bisingen freundschaftlich zu. So werden die Hexen bei der Bewirtung von der Narrenvereinigung Bisingen unterstützt. „Dieses Jahr kann der Umzug zum allerersten Mal diese Route durch Steinhofen laufen und wir können im Reitsportzentrum feiern“, freut sich Leggio.