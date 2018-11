Über die Vielfalt und Vielzahl der Unternehmen in den beiden Gewerbegebieten konnte man dabei nur staunen – ebenso wie über das attraktive Rahmenprogramm mit Musik, Unterhaltung und natürlich einem großen Kinderprogramm.

Zum ersten Mal trat der Calwer Gewerbeverein als Veranstalter auf. Die erste Kimmichwiesen Open war auf Initiative von Bettina Widmann (Autohaus Widmann) und Petra Rübsam (Intersport Schlegel) entstanden. "Ich weiß jetzt, was das für eine Arbeit ist", hatte Nicolai Stotz, einer der beiden Gewerbevereinsvorsitzenden, damals im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt, "Hut ab vor den beiden Frauen."

Zur fünften Auflage der Leistungsschau in den Kimmichwiesen und dem Stammheimer Feld strahlte an zwei Tagen die Sonne. Vor allem am Sonntag wurde die Veranstaltung dann zu einem Familienfest; bunte Ballons wiesen schon von Weitem den Weg. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, sich ein Bild von der Bandbreite der Angebote in unterschiedlichen Branchen in den beiden Gewerbegebieten zu machen. Und so strahlten auch die Betriebsinhaber mit der Sonne um die Wette. Vielfach konnten gleich mehrere Firmen an einem Standort besucht werden, da gegenseitig Flächen auf dem jeweiligen Gelände zur Verfügung gestellt wurden.