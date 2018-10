Anzeige Leidenschaft zum Beruf gemacht

Noch ist der Winter nicht im Nordschwarzwald angekommen, doch Toms Bergsport hat die komplette Kollektion für Ski-Touren-Geher und Schneeschuhwanderer bereits parat. Dazu zählt auch die Sicherheitsausrüstung wie Lawinen-Airbags und das LVS-Gerät (Lawinenverschüttetensuchgerät).

Bergabenteuer in allen Variationen sind die Leidenschaft von Tom Regelmann. Diese machte er mit der Eröffnung seines kleinen Ladens in Bad Teinach-Zavelstein vor 25 Jahren zum Beruf. Fünf Jahre später bezog er für mehrere Jahre den Standort in den Kimmichwiesen neben der Tennishalle. Vor dreieinhalb Jahren vergrößerte sich Toms Bergsport mit dem Umzug in die Rudolf-Diesel-Straße.

Auch das Angebot wuchs im Zuge der Erweiterung. Es umfasst hochwertige Produkte von namhaften Herstellern für Outdoor-Aktivitäten. Von Kleidung und Schuhen über Rucksäcke, Schlafsäcke, Kletter- und Boulderzubehör bis hin zum Zelt reicht das Sortiment. Vor allem das Schuhsortiment ragt dabei heraus. "Ein guter Schuh ist wichtig für jeden, der draußen aktiv ist", unterstreicht der Fachmann. Das zahle sich schon für den Hundebesitzer auf seiner täglichen Runde aus.