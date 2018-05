Er hat viele besonders berührende Fälle erlebt. Wie etwa der einer schwerkranken Frau, die selbst die Entrümpelung ihrer Wohnräume in die Wege leitete, um wieder beruhigt schlafen zu können. Oder eine Kundin, die mehr als zwei Jahre ohne Strom und Heizung in ihrem Haus lebte. Für Schweizer gehört deshalb ein feines Gespür, ja Menschenkenntnis zur Jobbeschreibung. Denn auch gepflegte Menschen, die sich sozial engagieren und andere Menschen unterstützen, können sich mitunter selbst nicht helfen. Schweizer: „Oft weiß man nicht, was hinter einer Fassade stecke.“

So auch beim Hilferuf einer Kundin, der eine Räumungsklage angedroht wurde, wenn sie die Wohnräume nicht entrümpele. In ihrer Drei-Zimmer-Wohnung gab es nur noch einen einzigen Platz im Wohnzimmer, wo sie halb sitzend schlafen konnte. Um die Entrümpelung erträglich zu machen, kamen zwei Mitarbeiter der Erlacher Höhe über mehrere Wochen je einen halben Tag pro Woche vorbei. Ein langer Weg, doch letzten Endes konnte die Kundin zunehmend wieder am Leben teilnehmen: Rollläden aufmachen, Freunde einladen, durchatmen und Hoffnung schöpfen.

Erst einen einzigen Fall musste Schweizer ablehnen, um seine Mitarbeiter nicht zu gefährden. Der Bewohner einer Messi-Wohnung hortete Essen, letztendlich riefen die Nachbarn das Ordnungsamt wegen der Ratten. Schweizer wollte nicht wissen, was unter all den Bergen lag. Eingeschweißte Schweinelendchen auf den Heizungsrohren hätten ihm den Rest gegeben. Schweizer: „Bei solchen Härtefällen ist eine Spezialfirma gefragt.“

Doch nicht nur den Kunden gibt die Erlacher Höhe mit ihren Dienstleistungsangeboten im Bereich Entrümpelung, Umzugshilfen, Garten- und Renovierungsarbeiten Hoffnung. Auch bei den Mitarbeitern sorgt die Arbeit für eine neue Lebensqualität: „Wir haben bereits 15 frühere Langzeitarbeitslose sozialversicherungspflichtig mit Festverträgen angestellt. Einige schon mehr als fünf Jahre“, erzählt Schweizer.

Übrigens: Gut erhaltene und aufgearbeitete Möbel, Lampen, Spiele, Bücher und vieles mehr verkauft der Verein im Gebrauchtmöbelladen in der Brunnenstraße. Das ist eine wichtige Einnahmequelle für die Erlacher Höhe, die letztendlich wie ein normales Unternehmen wirtschaften muss.