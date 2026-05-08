Anzeige: Lebenshof Siegel in Dürrenmettstetten präsentiert seine Angebote

Am Sonntag, 10. Mai, ist der Lebenshof Siegel in Dürrenmettstetten seit rund einem Jahr in Betrieb. Für Familie Siegel Anlass für einen Tag der offenen Tür.

Seit rund einem Jahr bietet der Lebenshof Siegel im Sulzer Teilort Dürrenmettstetten – mitten im Grünen – Tagesbetreuung und betreutes Wohnen an. „Unser einjähriges Bestehen ist für uns Anlass, die Leute bei uns reinschauen zu lassen und uns mal richtig vorzustellen“, sagt Volker Siegel, der den Lebenshof gemeinsam mit seiner Frau Rosi Siegel und seinem Sohn David Siegel leitet. Am Sonntag, 10. Mai, wird zum Tag der offenen Tür eingeladen. Zu finden ist der Lebenshof Siegel an der Straße Im Tiergarten mit der Hausnummer 2.

Der Gottesdienst mit Joschi Frühstück Der Tag beginnt mit einem musikalischen Gottesdienst mit Joschi Frühstück aus Oberammergau, seit 1980 als Evangelist der Barmer Zeltmission tätig.

Danach können sich die Besucherinnen und Besucher auf dem Gelände umsehen und werden auch gut mit Speisen und Getränken sowie mit Kaffee und Kuchen versorgt.

Das Programm

Zum Programm am Tag der offenen Tür gehören unter anderem Hausführungen, Raum für Fragen und persönliche Gespräche sowie der Auftritt einer Zithergruppe und von Alphornbläsern aus der näheren Region. Der Pflegestützpunkt Rottweil ist mit einem Informationsstand vor Ort.

Mitmachaktionen für Groß und Klein

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten unter anderem Spiele für Kinder und Bastelaktionen an. Die Betreuungskräfte animieren zudem zu Mitmachrunden. Aktiv werden können die Besucherinnen und Besucher auch an den Geräten der Physiopraxis „Lebenswert“ aus Dornhan.

Idyllischer Garten und landwirtschaftliche Geräte

Am Tag der offenen Tür können die Gäste auch den idyllischen Garten der Anlage und alte landwirtschaftliche Geräte bewundern.

Zum Lebenshof Siegel gehören Hühner und Enten mit einer kleinen Wasserstelle.

Wer sich auf dem Lebenshof Siegel, Tiergarten 2, Sulz-Dürrenmettstetten, umschauen möchte, für den bietet sich der Tag der offenen Tür am Sonntag, 10. Mai, von 10 bis 17 Uhr an.