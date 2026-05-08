Anzeige: Lebenshof Siegel in Dürrenmettstetten präsentiert seine Angebote

Am Sonntag, 10. Mai, ist der Lebenshof Siegel in Dürrenmettstetten seit rund einem Jahr in Betrieb. Für Familie Siegel Anlass für einen Tag der offenen Tür.
Seit rund einem Jahr bietet der Lebenshof Siegel im Sulzer Teilort Dürrenmettstetten – mitten im Grünen – Tagesbetreuung und betreutes Wohnen an. „Unser einjähriges Bestehen ist für uns Anlass, die Leute bei uns reinschauen zu lassen und uns mal richtig vorzustellen“, sagt Volker Siegel, der den Lebenshof gemeinsam mit seiner Frau Rosi Siegel und seinem Sohn David Siegel leitet. Am Sonntag, 10. Mai, wird zum Tag der offenen Tür eingeladen. Zu finden ist der Lebenshof Siegel an der Straße Im Tiergarten mit der Hausnummer 2.