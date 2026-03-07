Anzeige: Lebenshilfe freut sich über ihre neue Kaffeerösterei

Am Freitag, 13. März, feiert die Lebenshilfe ihre neue Kaffeerösterei in Waldmössingen. Viele Arbeitsschritte binden viele Menschen mit Behinderung ein.
Die Kaffeerösterei der Lebenshilfe in Schramberg-Waldmössingen ist ein Erfolgsmodell. Während sie vor vielen Jahren noch eher eine Schaufunktion hatte – geröstet wurden pro Jahr etwa 200 Kilo Kaffee –, verarbeitete sie im vergangenen Jahr sage und schreibe 25 Tonnen Rohkaffee; Tendenz steigend, denn der Kaffeedurst der Menschen wird größer. „Die Gesamtmenge steigt pro Jahr zwischen zehn und 15 Prozent“, weiß Markus Ettwein, bei der Lebenshilfe im Kreis Rottweil Bereichsleiter für Arbeit und Bildung.