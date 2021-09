1 Über Stock und Stein geht es beim Crosslauf rund um Isingen. Foto: Sportfreunde Isingen

Die Sportfreunde Isingen freuen sich, wenn es 2021 wieder heißt: "Lauf mit!" Der 6. Isinger Crosslauf, das Nordic-Walking und die Kidsläufe gehen am Samstag, 11. September, an den Start.

Die Strecken führen in unveränderter Weise über die Schwäbische Alb und insbesondere beim Crosslauf querfeldein durch Wald und Wiesen und über Stock und Stein. Die Streckenführungen bleiben unverändert.

Auch im Jahr 2021 freuen sich die Veranstalter auf die mit der neuen Eschwaldhalle optimalen Randbedingungen rund um das Isinger Sportgelände. Die Veranstaltung "Isingen lauf mit" findet in diesem Jahr zusammen mit dem Jubiläum zum zehnjährigen Bestehen der Sportfreunde Isingen 2011 statt. "In der jetzigen Zeit wird das alles in kleinem Rahmen stattfinden", sagt der stellvertretende Vorsitzende des Vereins, Helmut Maier. Beginn ist am Donnerstag, 9. September, mit dem Verbandsspiel der Isinger Fußballmannschaft (Kreisliga A) gegen die SGM Weildorf/Bittelbronn. Am Freitagabend wird es ein Handwerkervesper geben, bei dem dann auch einige Ehrungen stattfinden. Am Samstag finden ab 13.30 Uhr die Kidsläufe und ab 16 Uhr die Hauptläufe Crosslauf und Nordic Walking statt. Es folgt ein gemütliches Beisammensein. Am Sonntag wird ein Frühschoppen mit anschließenden Mittagessen angebotenanbieten. Am Nachmittag wird es dann sicherlich noch Kaffee und Kuchen geben.

Auch 2021 wird die Zeit der Läufer wieder professionell erfasst. Für die Zeitmessung wird ein Passivsystem der Firma Raceresult mit einem in der Startnummer integriertem Transpondersystem benutzt. Eigene Transponder/Chips können nicht verwendet werden. Gut ausgeschilderte Strecken führen rund um das schöne Isingen. Versorgungsstände stehen für Start-/Zielversorgung beim Sportgelände. Zusätzlich steht Verpflegung bei allen Disziplinen an der Strecke bereit. Die Teilnehmer bekommen Urkunden, es gibt Medaillen für alle Teilnehmer des KidsLaufs und Preise für die ersten drei Plätze in den Kategorien Crosslauf und Nordic Walking (Frauen- und Herrenwertung). Auch in diesem Jahr gibt es wieder zusätzlich zur Einzelwertung das "Eurotech Team Battle". Läufer können sich als Vierergruppe anmelden. Ihr Gesamtzeit wird in die Teamwertung aufgenommen. Die Siegerteams erhalten zusätzliche Preise.

Der Crosslauf führt über eine Strecke von 8,2 Kilometern bei 200 Höhenmetern. Die Strecke für das Nordic Walking ist sieben Kilometer lang bei 110 Höhenmetern. Der Kidslauf geht rund um das Sportgelände, die Distanz ist abhängig vom Jahrgang. Die Teilnahme an Lauf mit! Isingen 2021 erfolgt auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko. Aus ärztlicher Sicht dürfen gegen die Teilnahme keine Einwände bestehen. Der Veranstalter übernimmt für eventuelle Schäden keine Haftung. Die Sportfreunde nehmen ab sofort Anmeldungen online entgegen. Für Crosslauf und Nordic Walking sind Nachmeldungen am Veranstaltungstag von 12 bis 15.30 Uhr möglich.