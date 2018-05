Anzeige Langeweile in Nagold? Beinahe unmöglich!

Anna Bierig: Aus meiner Sicht ist wirklich für jeden etwas geboten in Nagold – eben eine bunte Mischung an Kultur-, Musik-, Sport- und Einkaufsveranstaltungen, bei denen jeder auf seine Kosten kommt. Und natürlich das gute Wetter, was wir nahezu immer bei unseren Veranstaltungen haben.

Bierig: Das sind so viele Dinge! Einer der wichtigsten Punkte ist sicherlich die gute Zusammenarbeit der vielen Akteure: Engagierte Gewerbetreibende, aktive Vereine, Schulen und Gruppen, leckeres Catering, ausgewählte Aussteller, tolerante Anwohner und natürlich alle involvierten Akteure der Stadtverwaltung. Ebenfalls einen großen Anteil am Erfolg hat das besondere Flair der Stadt, das auch bei den Veranstaltungen zu spüren ist.

Bierig: Noch einige Veranstaltungen, unter anderem der Nagolder Mittsommer mit der langen Einkaufsnacht bis 24 Uhr am 22. Juni, die Nagolder Markttafel am 4. August, der Nagolder Urschelherbst mit Kunsthandwerkermarkt und verkaufsoffenem Sonntag am 6. und 7. Oktober, oder auch die Nagolder Lichternacht, wieder mit langer Einkaufsnacht bis 24 Uhr am 30. November.

Bierig: Ideen gibt es immer viele – daran scheitert es nicht. In Nagold gibt es jetzt schon wirklich viele Events, die sich gut etabliert haben und hinter jedem großen Event steckt auch eine große Menge Arbeit. Daher schauen wir einfach mal, was sich noch entwickelt.

Bierig: Bei den Nagoldern sehr beliebt ist die Nagolder Markttafel. Eine lange, schön dekorierte Tafel von Vorstadtplatz bis Unterer Markt: Knapp 700 Plätze entlang der Tafel und über 700 Lampions im Blumenswing! Die Veranstaltung ist wie ein „Großes Picknick“ mit besonderem Ambiente, jeder bringt Essen und Getränke selbst mit. Für Unterhaltung sorgen mehrere Künstler mit Live-Musik.

Haben Sie besten Dank für das Gespräch, Frau Bierig!

Was schießt Ihnen spontan zum Thema „Events in Nagold“ durch den Kopf?

Was macht den Erfolg der Events des Nagolder City-Vereins aus?

Was plant der Nagolder City-Verein dieses Jahr noch?

Und was würden Sie gerne noch umsetzen?

Welches Event des City-Vereins ist denn bei den Nagoldern selbst besonders beliebt?