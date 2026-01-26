Anzeige: Landschaftstreffen 2026 in Furtwangen

Die Narrenzunft Furtwangen feiert am 31. Januar und 1. Februar mit vielen Gastzünften gleich drei Jubiläen.
In Furtwangen, der höchstgelegenen Stadt Baden-Württembergs, steht ein närrisches Großereignis an. Denn die Narrenzunft Furtwangen – Zunftvorstand, Bodenwälder, Alte Jungfere, Narrenbaumsetzer, Hanseli, Spättle, Fuhrkigili und Stadthexe – lädt am Samstag, 31. Januar, und Sonntag, 1. Februar, zum „Landschaftstreffen 2026“ ein und feiert dabei gleich drei Jubiläen: ihr 100-jähriges Bestehen, 75 Jahre Mitgliedschaft in der Vereinigung der schwäbisch-alemannischen Narrenzünfte (VSAN) sowie 125 Jahre Furtwanger Narrenmarsch „Hans blib do!“. Letzterer wurde von Stadtkapellmeister Josef Schultis 1901 vollendet und prägt bis heute die traditionelle Fasnet in Furtwangen.