Anzeige: Landschaftstreffen 2026 in Furtwangen

Die Narrenzunft Furtwangen feiert am 31. Januar und 1. Februar mit vielen Gastzünften gleich drei Jubiläen.

In Furtwangen, der höchstgelegenen Stadt Baden-Württembergs, steht ein närrisches Großereignis an. Denn die Narrenzunft Furtwangen – Zunftvorstand, Bodenwälder, Alte Jungfere, Narrenbaumsetzer, Hanseli, Spättle, Fuhrkigili und Stadthexe – lädt am Samstag, 31. Januar, und Sonntag, 1. Februar, zum „Landschaftstreffen 2026“ ein und feiert dabei gleich drei Jubiläen: ihr 100-jähriges Bestehen, 75 Jahre Mitgliedschaft in der Vereinigung der schwäbisch-alemannischen Narrenzünfte (VSAN) sowie 125 Jahre Furtwanger Narrenmarsch „Hans blib do!“. Letzterer wurde von Stadtkapellmeister Josef Schultis 1901 vollendet und prägt bis heute die traditionelle Fasnet in Furtwangen.

Zum Auftakt des Jubiläumswochenendes werden am 1. Februar die 13 Mitgliedszünfte der Landschaft (Region) Schwarzwald (von Waldkirch bis Offenburg) in der VSAN erwartet. Zum großen Narrenumzug erwartet der Gastgeber etwa 5000 Narren und 10 000 närrische Besucher.

Das Jubiläumsprogramm startet am Samstag, 31. Januar, um 12 Uhr mit einem närrischen Treiben zur Eröffnung Narrendorfs. Um 14.30 Uhr beginnt der Umzug zum Marktplatz mit Narrenbaumstellen und Fasnetsausrufen. Weiter geht es um 16.30 Uhr im Bürgersaal mit dem Empfang der Ehrengäste. Danach sind alle Narren um 18 Uhr in die Stadtkirche St. Cyriak zum Festgottesdienst eingeladen.

Brauchtum und Musik

Um 19.30 Uhr führt dann auch der Hemdglunkerumzug zum Marktplatzm, wo ab 20.30 Uhr das Narrenvolk mit verschiedenste Brauchtumsvorführungen und Musikdarbietungen bestens unterhalten wird. Mit dabei sind die Historische Narrenzunft Markdorf mit „Karpatschen klepfen“, die Narrenzunft Wilflingen mit einer Brauchtumsvorstellung, die Narrenzunft Triberg mit einem Teufelstanz, die Narrenzunft Schömberg mit einer Bolanes (Polonaise), die Narrenzunft Stegstrecker Pfullendorf mit ihrer Hexenverbrennung und das Chaosorchester Neukirch aus dem Bodenseekreis.

Ab 21 Uhr herrscht dann Närrisches Treiben in den Lokalen der Stadt sowie im Narrendorf.

Die Narren sind wieder los. Foto: Jan Walter

Mit dem Zunftmeisterempfang beginnt dann das Jubiläumsprogramm am Sonntag, 1. Februar, um 10.30 Uhr in der | Festhalle. Zur selben Zeit startet der Frühschoppen mit den „La Paloma Boys“ im Zelt der Narrenzunft. Ab 12 Uhr gibt es in der Festhalle Kaffee und Kuchen.

Umzug mit Narrensprung

​​Aufstellung der Hästräger ist um 12.15 Uhr beim REWE in der Allmendstraße. Die Umzugsroute führt von dort über den Marktplatz, durch die Gerwigstraße, die Baumann- und die Wilhelmstraße sowie die Bismarck- und die Grieshaberstraße zur Festhalle. Der Narrensprung auf dem Marktplatz ist um 13 Uhr. Etwa ab 17 Uhr, herrscht erneut Närrisches Treiben im Narrendorf, bevor gegen 20 Uhr das Jubiläumsfestwochenende endet.

hexen treiben ihr Unwesen. Foto: Jan Walter

Ein Highlight im Jubiläumsjahr ist auch die Ausstellung „Narren, Klang & Tradition“. Die Jubiläumsausstellung über das Kulturerbe schwäbisch-alemannische Fasnet Furtwangen ist vom 29. Januar bis 23. Februar in der HFU Furtwangen (G-Bau in der Baumannstraße 38) am Donnerstag und Freitag jeweils von 14 bis 19 Uhr sowie samstags und sonntags je von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Nähere Informationen gibt es online unter www.landschaftstreffen-2026.de.​​