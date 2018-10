Anzeige Landkreis investiert 3,8 Millionen Euro

Vorbei an einem schuleigenen Kiosk gelangt man durch einen Windfang in den großen Innenraum der Aula und Mensa. Die Funktionsräume im Norden werden durch einen Nebeneingang an der Nordfassade angeliefert. Die Aula kann durch eine Faltwand beispielsweise für Prüfungen oder kleinere Veranstaltungen abgetrennt werden. Mensa und Nebenräume können in diesem Fall weiterhin parallel uneingeschränkt genutzt werden. Eine Multifunktionswand trennt den Aufenthaltsbereich von den Nebenräumen. Die Wand beinhaltet neben der Essensaufgabe das Stuhllager und integriert die Falttrennwand im geschlossenen Zustand.