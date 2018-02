Anzeige Landestitel sind heiß begehrt

Nachdem vor kurzem im Skistadion Ruhestein die Titel im Spezialsprunglauf und der Nordischen Kombination vergeben wurden, werden jetzt im Skilanglaufstadion Kniebis an zwei Tagen die Sieger auf den verschiedenen Distanzen im Skilanglauf ermittelt. Weil am letzten Wochenende bei den an gleicher Stelle ausgetragenen Regiomeisterschaften als Generalprobe bereits rund 110 Starter registriert wurden, rechnete der Veranstalter am 10. und 11. Januar bis zum Meldeschluss am Donnerstag mit über 350 Teilnehmern aus vielen Vereinen Baden-Württembergs.

Am Samstag, 10. Februar, werden ab 13 Uhr dabei zunächst die Wettkämpfe im Sprint ausgetragen. Dabei wird für alle Klassen (ab Schüler 12) in der freien Technik gestartet. Die Teilnehmer haben zunächst einen Prolog auf einer Strecke von etwa 1000 Metern zu absolvieren. Anhand der dabei nach den Zeiten ermittelten Platzierungen treten die Läuferinnen und Läufer in Vierer-Gruppen im K.o.-System um den Titel des baden-württembergischen Meisters an. Spannende Rennen mit knappen Entscheidungen sind zu erwarten.

Am Sonntag, 11. Februar, gehen die Titelwettkämpfe mit den Einzelwertungen weiter. Der erste Start erfolgt um 10 Uhr. Dabei wird bis zur Klasse S11 in der klassischen Technik gelaufen, die älteren Teilnehmer starten in der freien Technik (Skating). Die Meisterschaftsstrecken liegen zwischen 1,5 und 5 Kilometern. Wie am Vortag, werden auch etliche Läuferinnen und Läufer der einheimischen Vereine SV Baiersbronn, SV Mitteltal-Obertal, SV/SZ Kniebis und SV Freudenstadt mit guten Chancen in die Titelrennen gehen.