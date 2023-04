1 Ralf Bischoff (links) und Arno Peiffer haben das Landcafé zwischen Altensteig und Hornberg gepachtet. Foto: Manfred Köncke

Die neuen Pächter des Landcafés Baiermühle bei Altensteig, Ralf Bischoff und Arno Peiffer, werden als langjährig eingespieltes Team ab Sonntag, 16. April, ihre Gäste mit allerlei Köstlichkeiten verwöhnen.









Ein reichhaltiges Frühstück, Kaffeespezialitäten mit hausgemachten Kuchen und Torten aus feinem Dinkelmehl, Eis aus der Region und jeden Sonntag ein zarter, mit schonender Hitze zubereiteter Braten. Damit und mit anderen Köstlichkeiten will das mitten im Naturschutzgebiet zwischen Altensteig und Hornberg gelegene Landcafé „Baiermühle“ seine Gäste verwöhnen. Am kommenden Sonntag, 16. April, ist es so weit. Pächter sind der Konditor und Koch Ralf Bischoff und Restaurantfachmann Arno Peiffer.

Gastronomische Vielfalt erweitern

Zehn Jahre haben sie gemeinsam das Café „Tante Käthe“ in Pforzheim-Eutingen betrieben. Bis der Wunsch laut wurde, die gastronomische Vielfalt in größeren Räumlichkeiten und einer Naturlandschaft zu erweitern. Die Baiermühle bietet im behaglich eingerichteten Innenraum 50 Sitzplätze. Bei schönem Wetter empfiehlt sich die rückwärtige Terrasse mit Blick auf ein intaktes Umfeld. Wer mit dem Fahrrad oder Bike unterwegs ist, kann sich auf dem Vorplatz bewirten lassen. Natürlich bietet sich das neu eröffnete Café auch für Familienfeste, Geburtstagsfeiern und andere gesellschaftliche Ereignisse an. Wer seinen Hund dabei hat – kein Problem.

Fokus auf regionale Produkte

Für die Zubereitung der Speisen werden überwiegend regionale Produkte verwendet ohne künstlichen Aromen und Zusatzstoffe, das Eis kommt vom Heuwiesenhof in Pfalzgrafenweiler, Fleisch und Wurst von der Metzgerei Seeger aus Oberhaugstett, der Kaffee, aufbereitet mit frischem Quellwasser, von einer Rösterei aus Pforzheim. Geplant sind Veranstaltungen mit Brunch, Flammkuchen und anderen Genüssen. Die Baiermühle eignet sich als Zwischenstation bei Führungen durch eine geschichtsträchtige Region.