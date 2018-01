Anzeige Längst eine Institution im Ort

V or 25 Jahren, am 3. Januar 1993, eröffnete Roland Schneider in der Neunecker Straße 27 eine Praxis für Massage und Krankengymnastik. Aber auch in den Jahren zuvor war er schon als Therapeut in Glatten tätig. Bereits seit November 1986 kümmerte er sich als angestellter Masseur einer Praxis in Glatten um das Wohlergehen seiner Kunden.

Wobei die Berufsbezeichnung Masseur längst nicht mehr zutrifft. Zwar hat Roland Schneider am 30. April 1982 seine Berufsausbildung zum Masseur und medizinischen Bademeister erfolgreich abgeschlossen, doch inzwischen hat er zahlreiche Fort- und Weiterbildungen sowie eine zweite Berufsausbildung zum Physiotherapeuten absolviert. Folglich nennt Schneider seine Praxis "Physio-Fit Schneider, Praxis für Prävention, Therapie und Nachsorge".

Die Palette der Behandlungsmöglichkeiten, die ihm in seiner Praxis zur Verfügung stehen, ist enorm. In seinem Wartezimmer steht ein dicker Ordner mit allen Zertifikaten, die seine zusätzlichen Qualifizierungen belegen: Craniosacrale Therapie und Osteopathie, Wirbelsäulentherapie nach Dorn, Fußreflexzonentherapie, verschiedene Wellnessbehandlungen, Ortho-Konzept, manuelle Therapie, Krankengymnastik jeglicher Art nach neurologischen Erkrankungen wie Schlaganfall, Parkinson, Multipler Sklerose und Bandscheibenvorfällen oder nach Operationen, Massagen und Wärmeanwendungen sowie manuelle Lymphdrainage, Atemgymnastik, Sehnenverletzungen der Hand oder auch Kinesiotaping stehen neben vielen weiteren Therapien auf seinem Programm. Wichtig für Firmenkunden: "Physio-Fit Schneider" bietet zudem betriebliche Prävention an.