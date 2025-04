1 Individuelle Beratung für das beste Bike bieten (von links) Mirjam und Carsten Schnürle von der „Bike Ranch“ Foto: Hans-Jürgen Kommert

Der Einzelhandel Schonach (EHS) lädt zum Bummeln ein und hält von 14 bis 18 Uhr einige Aktionen und so manches Schnäppchen bereit.









„Einkaufen nach Herzenslust, Essen und Trinken rund ums Dorf“ – so heißt es auch heuer wieder zu Beginn der Karwoche am Palmsonntag, 13. April, in Schonach, wenn der Einzelhandel Schonach (EHS) von 14 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag einlädt. Ein Besuch im Skidorf lohnt sich an diesem Tag allemal, denn es gibt vor Ort noch einige Aktionen.