Anzeige Kunsthandwerk und Basteleien

D ie Produktpalette ist beim Bisinger Weihnachtsmarkt, der am Sonntag, 10. Dezember, stattfindet, wieder sehr breit angelegt. Gleich mehrfach vertreten ist die Sparte "Holz" mit Puppenmöbeln, einem großen Sortiment an Spielzeug, Laubsägearbeiten, traditionellem Weihnachtsschmuck und wertvollen Drechselarbeiten aus heimischen Hölzern. Auch Glas wird in mehreren Variationen angeboten: vom Glasbläser aber auch als Hinterglasmalerei, Tiffany-Arbeit, Kugeln fürs Fenster und den Christbaum, sowie als schmückende Accessoires fürs gemütliche Heim. Textile Produkte reichen von handbemalten Seidenschals, -krawatten und –tüchern, über Patchwork-Kissen, Quilts, Tücher, Häkelkunst und Puppenkleider bis zu handgestrickten Handy-Socken, Motiv-Pullovern und Bilderbuch-Sweatshirts in vollendeter Kunst.

Zu einem richtigen Renner entwickeln sich Gesundheitskissen, die gefüllt mit Körnern oder Kernen für Wohlbefinden oder Linderung sorgen. Sie sind heuer in vielen verspielten Phantasie-Formen vertreten.

Papierkünstler bieten ihre Produkte ebenso feil, wie Keramiker, Töpfer, Korbmacher, Imker, Grafiker, Maler, Steinbildhauer und Lederschneider. Zierende Anhängsel können in Form von Mode-Silberschmuck, Email- oder Seidenbroschen erworben werden. Wurzelmännchen, Natur-Collagen und Floristik-Kunst bieten sich zur Ausschmückung des trauten Heimes an. Gerade in der Adventszeit verhelfen Krippen nebst zugehörigen Figuren, Stroh- und andere Sterne oder Klangspiele zur besinnlichen Atmosphäre in den vier Wänden.