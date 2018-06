Anzeige Kunstgalerie bildet den zweiten Schwerpunkt

Die Rose als "Königin der Blumen" lockt zusammen mit vielfältigen Kunstwerken, Accessoires und Werkzeugen für den Garten zum mittlerweile 18. Mal auf den Jakob-Stotz-Platz und in der Breitestraße. Der Mössinger Markt zählt mittlerweile zu den größten und schönsten Rosenmärkten Süddeutschlands, der in Kombination mit einer abwechslungsreichen Kunstgalerie viel Interessantes zu bieten hat. Rund 160 Aussteller haben sich für dieses Jahr angemeldet und zeigen auf einer Standfläche von mehr als 4 000 Quadratmetern ein vielfältiges und hochwertiges Sortiment zu den Themen Kunst und Rosen. Der Eintritt ist frei.

Ab 13 Uhr besteht außerdem die Möglichkeit, am Verkaufsoffenen Sonntag bis 18 Uhr in den Mössinger Geschäften einzukaufen. Der Markt bietet Rosen in den verschiedensten Sorten - Klassiker sind genauso zu finden wie neue Züchtungen. Als Arrangement im Garten zu den Rosen gehören geeignete Begleitpflanzen wie Stauden und Kräuter, die in Gärtner- und Bio-Qualität ebenfalls in großer Auswahl angeboten werden. Wer keine Pflanzen, dafür aber eine Ergänzung für ein schönes Garten-Ambiente sucht, findet auf dem Markt dekorative und nützliche Dinge wie Pflanzgefäße, Rankhilfen, Deko-Artikel und sogar ausgefallenes Mobiliar und Gartenwerkzeuge.

Die Kunstgalerie bildet den zweiten Schwerpunkt des Marktes. Künstler und Kunsthandwerker verschiedener Stilrichtungen zeigen ihre eigenen Werke. Und gerade diese charmante Durchmischung von Kunst und Rosen gibt dem Markt sein besonderes Flair und verspricht einen interessanten und spannenden Sonntagsspaziergang.