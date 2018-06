Anzeige Kunden finden größere Auswahl vor

Das Thema Regionalität genießt im REWE in Gechingen besonderen Stellenwert. "Unsere Region hat so viel zu bieten. Wir sind ein Teil von ihr und möchten mit unserem großen regionalen Sortiment die heimische Wirtschaft stärken", bekräftigt Petra Nehring. Quer durchs Sortiment werden deshalb Produkte und Spezialitäten aus der Umgebung angeboten. So können Kunden Eier aus Gechingen, Nudeln aus Horb-Talheim, Honig aus Bad Teinach oder in Calw gerösteter Kaffee direkt im REWE- Markt kaufen.

Visitenkarte aller REWE-Märkte ist die Obst- und Gemüseabteilung, die sich gleich am Eingang anschließt. Gemüse vom Bauernhof, Exoten aus Übersee oder ein umfangreiches Bio-Sortiment: Die Abteilung lässt keine Wünsche offen und bietet Qualitätsware und Premiumprodukte. Neu ist die Bedienungstheke in der Obst- und Gemüseabteilung. "Mit dieser Neuerung möchten wir noch näher an unsere Kunden heranrücken", erklärt die Kauffrau.

Im Anschluss gibt es Molkereiprodukte, Feinkost oder frische Pasta. Herzstück des REWE-Marktes sind die Servicetheken, die von der Metzgerei Blum aus Althengstett betrieben werden. Hier beraten Metzger und Fachverkäufer bei der Auswahl von frischem Fleisch, Wurst oder Käse. Im jetzt integrierten Getränkemarkt findet sich für jeden Geschmack das passende Getränk.

Beim Umbau wurde in die Energieeffizienz investiert. Es kommen nicht nur LED-Lampen zum Einsatz, sondern alle Kühlmöbel sind jetzt verglast, um einen unnötigen Kälteaustritt zu vermeiden. "Damit sparen wir rund 40 Prozent der Energie im Vergleich zu herkömmlichen Kühlmöbeln", erklärt Nehring. Betrieben wird der Markt zu 100 Prozent mit zertifiziertem Grünstrom, also Strom aus Wasserkraft, Wind und Biomasse. Die Maßnahmen sind Bestandteil eines umfangreichen Nachhaltigkeitskonzeptes der REWE Group.

Breite Gänge

Ob für Eltern mit Kinderwagen, Menschen im Rollstuhl oder Senioren – durch breite Gänge, rutschfeste Böden und eine gut lesbare Preisauszeichnung ist Einkaufen für alle Generationen bequem.

Trotzdem kurze Pause gefällig? Im Eingangsbereich verkauft die Bäckerei Pfrommer aus Bad Liebenzell in gemütlicher Atmosphäre mit Sitzgelegenheiten Backwaren und Snacks. 88 Parkplätze stehen vor dem Markt bereit. Und es gibt weitere Annehmlichkeiten: Ab 20 Euro Einkaufswert gewährt REWE an der Kasse eine kostenlose, Kreditinstitut-unabhängige Bargeldauszahlung bis zu 200 Euro. Als Payback-Partner können Kunden bei REWE punkten. Neben Telefonkarten von "ja!" mobil und anderen Anbietern finden Kunden bei REWE außerdem Geschenkkarten von zahlreichen Firmen.