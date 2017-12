Anzeige Kunde steht im Mittelpunkt

Dabei hatte das Gebäude zwar eine gute Lage und Größe, war aber zunächst ungeeignet für einen Juwelier. Vor allem die Fensterfront musste einbruchsicher gemacht werden, weil die hochwertige Ware Begehrlichkieten wecken könnte, wie Çanga sagt.

Der Umzug war ein Erfolg. Die Vielfalt an Waren wurde erhöht und es gab einen weiteren Zulauf an Kunden. Dies hängt mit dem Qualitätsverständnis des Juweliers zusammen, ist sich Çanga sicher. Seine Philosophie: "Eine Kombination aus türkischer Innovation mit italienischem Flair und deutscher Gewissenhaftigkeit." Das Wichtigste für den gelernten Goldschmied ist eine "Willkommenskultur", wobei der Kunde im Mittelpunkt steht. Ihn möchte er beraten, auf seine Wünsche eingehen und ihm sein gesamtes Wissen zur Verfügung stellen. Dabei habe er den Finger immer am "Puls der Zeit". Auch Kreativität, Fantasie und Vorstellungskraft spiele eine wichtige Rolle. Und das wird von den Kunden belohnt. Gerade in einer Stadt wie Hechingen sind treue Kunden wichtig. Çanga berichtet von einem Kunden, der bereits als Täufling Geschenke des Juweliers bekam. Einige Jahre später kam dieser, um seine Eheringe bei Çanga zu kaufen – Treue "von der Wiege an" also.

Angeboten wird bei Çanga neben Trauringen die gesamte Palette von Gold- und Brillant- bis zu Perlenschmuck. Besonders stolz ist Çanga auf sein Uhrensortiment. Und darauf, etwas geschafft zu haben, wofür man normalerweise drei Generationen brauche: Ein Geschäft aufzubauen, es zu führen und zu übernehmen. Der Dank und die Wertschätzung der Kunden sei für ihn aber das A und O.