Der Kulturbesen ist die feste Größe für hochwertige Musik und für Kabarett in Schramberg. Zwischen 27. Februar und 28. März, geht es Schlag auf Schlag.

Besonderheiten des Schramberger Kulturbesen sind die große Nähe zwischen Publikum und Künstlern und auch die große Abwechslung im Programm. Das Programm von Ende Februar bis Ende März reicht vom Pink Floyd/Deep Purple-Abend über Musik im Stil der 1920er Jahre bis zum kultigen Abend mit Bauchredner Tim Becker unter dem Titel „Die Puppen, die ich rief“.

Große Abwechslung Los geht das „Szene 64“-Kulturbesenprogramm für den späten Winter und das frühe Frühjahr am Freitag, 27. Februar, um 20.30 Uhr mit „Acoustic Breeze“. Die Formation besteht aus sechs Musikern verschiedener Musikrichtungen, was den Sound von „Acoustic Breeze“ so besonders macht.

Einen Abend später, am Samstag, 28. Februar, sind ab 20.30 Uhr „The Beatles“ im Kulturbesen zu Gast, zumindest akustisch unter dem Titel „The Beatles Tribute ,All You Need’“.

Eine Hommage an Udo Jürgens

Am Freitag, 6. März, verneigt sich Michael von Zalejski vor Udo Jürgens in seiner Show „Merci Udo – Die Hommage an Udo Jürgens“. Michael von Zalejski macht das alleine; nur mit seinem Klavier und seiner Stimme, was eine ganz besondere Stimmung erzeugt.

Am Samstag, 7. März, ist Michael von Zalejski ab 20.30 Uhr gleich noch mal zu erleben. Hier präsentiert er Musik von Reinhard Mey.

Zurück in die goldenen Zwanziger

In ein ganz anderes musikalisches Jahrzehnt – in die goldenen Zwanziger – entführt am Samstag, 14. März, ab 20.30 Uhr das Steffi-Flaig-Trio mit dem Golden Era Orchestra.

Publikum hört eine echte Hammond B3 Orgel

Am Sonntag, 15. März, folgt ab 18.30 Uhr die „Hammond Jazz Night“ „Smokin B3“ mit dem Hammond Jazz Night Quintett. „Mittelpunkt des musikalischen Feuerwerks ist die originale Hammond B3 Orgel mit ihrem unverwechselbaren und fesselnden Sound“, so die Veranstalter.

Ein echtes Rockabilly-Trio

„The Buffalo Chips“ sind am Samstag, 21. März, ab 20.30 Uhr im Kulturbesen zu erleben. Beschrieben werden „The Buffalo Chips“ als Rockabilly-Trio.

Bei Tim Becker sind die Puppen los und auch sehr vorlaut

Viel zu lachen gibt es am Freitag, 27. März, ab 20.30 Uhr mit Tim Beckers Bauchredner-Show „Die Puppen die ich rief“. Dabei wirkt es, als würde Tim Becker von seinen eigensinnigen Puppen durch die Show geführt und nicht umgekehrt.

Den Abschluss bildet im Frühjahr am Samstag, 28. März, ab 20.30 Uhr die „Pink Floyd + Deep Purple“-Tribute Band „No Education“.

Sommer-Open-Air folgt

Im Hochsommer erwartet das Publikum dann wieder das Sommer-Open-Air. Fest stehen schon folgende Auftritte: Freitag, 24. Juli, ab 18.30 Uhr: ein Brassabend mit „Fättes Blech + Baaremer Luusbuäbä + Brasserfälle“; Samstag, 25. Juli, ab 20.30 Uhr: die Coldplay-Tribute Show „„Goldplay.live “,

Das Gebäude „Szene 64“ hat die Adresse Geißhaldenstraße 49, Bau 64, 78713 Schramberg. Tickets gibts zum Beispiel über die Internetseite szene-64.de, über die Seite schramberg.de sowie über tickets.vibus.de.