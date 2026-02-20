Der Kulturbesen ist die feste Größe für hochwertige Musik und für Kabarett in Schramberg. Zwischen 27. Februar und 28. März, geht es Schlag auf Schlag.
Besonderheiten des Schramberger Kulturbesen sind die große Nähe zwischen Publikum und Künstlern und auch die große Abwechslung im Programm. Das Programm von Ende Februar bis Ende März reicht vom Pink Floyd/Deep Purple-Abend über Musik im Stil der 1920er Jahre bis zum kultigen Abend mit Bauchredner Tim Becker unter dem Titel „Die Puppen, die ich rief“.