Zeit also für das mittlerweile im Veranstaltungskalender fest etablierte Erdbeer- und Spargelfest der Musikkapelle Altoberndorf. Bereits zum zehnten Mal wird am Sonntag, 17. Juni, rund um die Flößerhalle gefeiert – ein kleines Jubiläum also.

Kurz vor dem Ende der Spargelsaison können sich die Besucher das "königliche Gemüse" in allerlei Variationen munden lassen – mit Kartoffeln oder auch mit Steak. Das Ende der Spargelsaison beschreiben althergebrachte Bauernregeln: "Stich den Spargel nie nach Johanni", oder "Kirschen rot, Spargel tot". Ihr offizielles Ende in Deutschland ist traditionellerweise der 24. Juni, der Johannistag.

Der Hintergrund für diese Bauernregel ist die Einhaltung einer ausreichenden Regenerationszeit der Pflanze für eine ertragreiche Ernte im nächsten Jahr.