Anzeige Kulinarische Köstlichkeiten

Wer liebt Fischspeisen? Eine ganze Seite findet sich in der Karte, von Kalamaris über Muscheln und Krabben bis hin zu Seehecht und Schollen.

Auch mit italienischen Spezialitäten überzeugt das Restaurant. Fans von Pasta mit verschiedenen Soßen oder knusprigen Pizzen werden schnell fündig. Wem am Ende die deutsche Küche lieber ist, der bestellt vielleicht Wurstsalat, Käsespätzle oder Schnitzel. Tagesessen gibt es zu günstigen Preisen. Das haben längst Arbeiter herausgefunden, die in der Mittagspause Richtung "Adler" pilgern.

Eine breite Auswahl gibt es an Getränken. Was wäre ein griechisches Restaurant ohne den Ouzo nach dem Essen zur Verdauung. Im Schwabenländle gibt es Biere frisch vom Fass oder auch aus Flaschen. Weinliebhaber genießen dagegen einen guten Tropfen, die gibt es von lieblich bis trocken und von Baden-Württemberg bis in die Ägäis. Süffig oder erfrischend munden Spirituosen und Longdrinks. Außerdem sind die freundlichen Bedienungen ein Sonnenschein. Auch Familien mit Kindern sind herzlich willkommen.

Die Räume des "Adler" eignen sich geradezu ideal für Geselligkeiten. Familienfeste oder Firmenfeiern sollte man lieber rechtzeitig buchen. Vor allem die Vereine und Gruppen aus Aichhalden jubeln, denn der "Adler" war seit jeher ein Treffpunkt für Versammlungen und Feiern – und so wird das bleiben. In der fünften Jahreszeit wird die "Adlerbar" geöffnet sein. Ganze Cliquen besuchen die Kegelbahn, manche sporadisch nach dem Lust- und Laune-Prinzip, andere regelmäßig.