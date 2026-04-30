Anzeige: KSV Winzeln erringt nationale und internationale Siege

Kämpferinnen und Kämpfer des KSV Winzeln sind auf viele Ebenen erfolgreich. Beim KSV gibt es ein breites Angebot, um sich sportlich zu betätigen.
Ab Mitte der 1980er Jahre gab es bei der „großen Familie KSV Winzeln“ bei Einzelmeisterschaften weitere Erfolge auf nationalen und auch internationalen Ringermatten. So konnte sich Reiner Trik 1984 erstmals und als bisher einziger KSV-Ringer die deutsche Meisterschaft bei den Männern sichern. Dieses Kunststück konnte er 1987, 1989 und 1990 wiederholen. Die Vizeeuropameisterschaft 1984 und der vierte Platz bei den Olympischen Spielen im selben Jahr von ihm waren ebenfalls herausragend.