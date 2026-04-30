Anzeige: KSV Winzeln erringt nationale und internationale Siege

Kämpferinnen und Kämpfer des KSV Winzeln sind auf viele Ebenen erfolgreich. Beim KSV gibt es ein breites Angebot, um sich sportlich zu betätigen.

Ab Mitte der 1980er Jahre gab es bei der „großen Familie KSV Winzeln“ bei Einzelmeisterschaften weitere Erfolge auf nationalen und auch internationalen Ringermatten. So konnte sich Reiner Trik 1984 erstmals und als bisher einziger KSV-Ringer die deutsche Meisterschaft bei den Männern sichern. Dieses Kunststück konnte er 1987, 1989 und 1990 wiederholen. Die Vizeeuropameisterschaft 1984 und der vierte Platz bei den Olympischen Spielen im selben Jahr von ihm waren ebenfalls herausragend.

Die Erfolge von Günter Glunk und Reinhold Hezel Auch Günter Glunk und Reinhold Hezel konnten neben Vizemeisterschaften bei den Männern auch bei nationalen und internationalen Meisterschaften im Jugend und Juniorenbereich ganz vordere Plätze belegen.

Weitere Erfolge des KSV Winzeln

Leonie Wernz bei der weiblichen Jugend, Raphaela Kopetschek bei den Frauen sowie Ingo Schmid, Tobias Gerster, Philipp Ganter, Fabian Fus, Fabian Schetterer und Marian Rall konnten sich im Jugendbereich die deutsche Meisterschaft sichern.

Was 2015 ein Novum in der Vereinsgeschichte war

Die deutsche Vizemeisterschaft der AB-Jugendmannschaft 2015 war ein Novum in der Vereinsgeschichte. Einen großen Anteil an diesen Erfolgen haben die früheren Jugendtrainer und Betreuer Reiner Trik, Karl-Heinz Kreuzberger, Werner Melber, Karl-Otto Gerster, Reinhold Hezel, Martin Glunk und Siegfried Gaus sowie viele andere, die in ihrer Freizeit den KSV Winzeln unterstützen. Auch der 2010 gegründete Förderverein trägt seinen Teil dazu bei, dass der KSV Winzeln erfolgreich ist.

Fanclub „Fanatics 14“ stärkt Ringern den Rücken

Erfolge gab es in letzter Zeit auch in der Verbandsrunde – mit dem neu gegründeten Fanclub „Fanatics 14“ im Rücken – mit der Doppelmeisterschaft durch Jugendmannschaft und der ersten Mannschaft 2024 sowie dem Titelgewinn der zweiten Mannschaft 2025.

Wechselndes Angebot bei den Heimkämpfen

Bei den Heimkämpfen wechselt immer das Angebot, und der Medienwürfel an der Hallendecke, die zahlreichen Fans und das Drumherum verleihen den Kämpfen immer eine besondere Note.

Eigene Trainingsräume seit 1987

Ein Gewinn für die Ringer war der Bau der eigenen Trainingsräume 1987 im Untergeschoss der Halle, die nun wieder in Eigenleistung saniert und auch ausgebaut wurden.

Angebote des KSV Winzeln

Beim KSV Winzeln gibt es ein breites Angebot, um sich sportlich zu betätigen. Freitags trainieren die Bambini, und am Montag, Dienstag und Donnerstag findet das Jugendtraining statt.

Jugendarbeit hat beim KSV Winzeln hohen Stellenwert

Die Jugendarbeit hat beim KSV Winzeln einen hohen Stellenwert. Hierzu tragen viele Jugendtrainer und Betreuer bei, was die Grundlage des Vereins ist.

Wann die Aktiven trainieren

Die Aktiven trainieren am Dienstag und Donnerstag und bei der Vorbereitung auf die neue Verbandsrunde auch mehrmals im Laufe der Woche. Unter der Leitung von Martin Glunk gibt es für Frauen und Männer zwei Freizeitsportgruppen.

Dank an viele Beteiligten

Im Namen des KSV Winzeln bedankt sich Stefan Trik als Vorsitzender bei seinem Vorstandsteam, bei allen Ringern, Trainern und Betreuern und bei allen freiwilligen Helfern für die vielfältige Unterstützung und ebenso bei allen Sponsoren, ohne die eine Vereinsstruktur in diesem Maße nicht mehr möglich wäre. Ein Dankeschön geht auch an die Gemeindeverwaltung.