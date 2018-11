Anzeige Krippe mit lebensgroßen Figuren

Laut dem Marktverantwortlichen Mario Bache werden rund 50 Marktbeschicker vor Ort sein. "Und natürlich werden wir wieder ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm auf die Beine stellen", verspricht Torsten Seibold, Vorsitzender von "Für Wildberg – Bürger- und Gewerbering". Musik und Gesang bieten unter anderem die Turmbläser, der Schulchor der Grundschule Wildberg/Effringen, die Musikschule Wildberg, die Mondscheinmusikanten aus Kuppingen und die Wildberger Stadtkapelle. Weihnachtlichen Jazz bringen die Stubenjazzer aus Altensteig am Samstagabend von 20.30 bis 23 Uhr auf die Bühne. Die vier Musiker haben im vergangenen Jahr schon den Jubiläumsweihnachtsmarkt schwungvoll bereichert, deshalb hat "Für Wildberg" sie wieder eingeladen – und sie haben zugesagt.

Nikolaus und Knecht Ruprecht verteilen Geschenke an Kinder

Der Nikolaus und Knecht Ruprecht verteilen Geschenke an die Kinder, es werden Märchen gelesen und das Karussell dreht seine Runden. Die historischen Gebäude und Gässchen Wildbergs werden stimmungsvoll beleuchtet sein. Und last but not least das Herzstück der Turm-Weihnacht – die Krippe mit den lebensgroßen Figuren und echten Schafen, einem Esel und einem Pony – wird die Besucher sicher wieder magisch anziehen. Eine Kooperation mit der Ausstellung Wildberger Hobbykünstler und auch mit dem Jugendtreff Wildberg ist bereits in trockenen Tüchern.