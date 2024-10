Anzeige: Kreisbau Hechingen feiert Jubiläum

Das Jahr 2024 ist für die Kreisbau Hechingen ein erinnerungswürdiges Jahr, denn vor 75 Jahren wurde die Genossenschaft gegründet. Damals freilich unter anderen Vorzeichen: Als die Genossenschaft 1949 etabliert wurde, galt es, viele vertriebene Landsleute bei der Eingliederung in die neue Heimat zu fördern. An erster Stelle stand dabei zunächst, neuen Wohnraum zu schaffen. Um dieses Ziel schneller zu erreichen, haben die Gemeinden des damaligen Landkreises Hechingen die Genossenschaft gegründet.

Heute, 75 Jahre danach, haben sich die Rahmenbedingungen einmal mehr geändert. „Die Schaffung neuen Wohnraums ist schwierig geworden angesichts hoher Ansprüche an Qualität und Quantität von Wohnraum. Immens gestiegene Herstellungskosten, wieder gestiegene Finanzierungskosten, ein Mangel an Fachkräften in den Bauberufen sowie hohe baubürokratische Anforderungen führen zu sinkenden Fertigstellungszahlen“, berichtet Rainer Neth, der als Vorsitzender des Aufsichtsrats fungiert.

Wie ein Gegensatz dazu wirkt, was in Wirklichkeit von Organisationen wie der Kreisbau-Genossenschaft abverlangt wird. Neth nennt in diesem Zusammenhang Faktoren, wie etwa die hohe Zuwanderung und die „Versingelung der Haushalte“, die eigentlich den Bau noch mehr neuen Wohnraums erfordert. Neth: „Hinzu kommen neue Herausforderungen wie Klimaneutralität bis 2045 für unsere Immobilienbestände, mit der wir unseren Beitrag für das Erreichen der Klimaziele leisten sollen und wollen.“

Neth weiter: „Auch 75 Jahre nach Gründung widmet sich die Kreisbau Hechingen all diesen Aufgaben mit Engagement und Tatkraft und wird dies auch in der nächsten Zukunft so tun. Dies ist Teil unseres Satzungsziels und bedeutet, auch weiterhin für die Förderung unserer Mitglieder durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung einzutreten.“

Die Kreisbaugenossenschaft hat sich in den vergangenen Jahren auf das zur Verfügung-Stellen, hochwertiger und dennoch preisgünstiger Mietwohnungen konzentriert und die in den Jahrzehnten ihres Bestehens gebauten Wohnungen nach und nach saniert und modernisiert. So weit finanziell machbar, wird ebenso in die Erstellung von neuen Wohnanlagen investiert.

Aktuell zählt die Kreisbau-Genossenschaft rund 730 Mitglieder und rund 3680 Anteile.