Anzeige Kreaturen der Nacht haben jede Menge Spaß

Eintrittskarten gibt es bis Mittwoch, 31. Oktober, 16 Uhr, bei allen teilnehmenden Kneipen sowie beim Schwarzwälder-Boten und in der Tourist Information im Rathaus Albstadt. Auch in diesem Jahr ist das Kartenkontingent begrenzt, um allen Gästen ausreichend Platz zum Feiern und Tanzen zu ermöglichen. "Deshalb lohnt es sich, so schnell wie möglich ein Ticket zu sichern", so die Veranstalter.