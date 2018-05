Anzeige Kreativität wird belohnt

Wie es aussehen soll? "Das sollen uns unsere Kunden und Besucher bestimmen", wünscht sich Centermanager Michael Ott. Deshalb können Gäste des Einkaufscenters in der Zeit von 7. bis 19. Mai ihrer Fantasie freien Lauf lassen und dabei einen 100-Euro-Einkaufsgutschein gewinnen. Wie das geht?

"Entweder über unsere Homepage oder per Teilnehmerkarte direkt bei uns im Center", sagt Ott. Darauf kann schriftlich vermerkt werden, wie das SBC-Maskottchen aussehen soll: wie ein Hund, ein Hase, ein Känguru oder ein Gartenzwerg? Ganz Kreative können das Maskottchen nach ihrer Vorstellung auch skizzieren. In dieser ersten Runde geht es darum, Ideen zu sammeln und eine Figur zu kreieren. Wessen Vorschlag schließlich von einer Spezialfirma als Walking-Act realisiert wird, gewinnt einen Einkaufsgutschein. Im Herbst, so kündigt der Centermanager an, werde man dann in einer zweiten Aktionsrunde auf ähnliche Weise noch einen Namen für den neuen SBC-Sympathieträger suchen und sicherlich finden. Eins steht fest: Noch in diesem Jahr werden Besucher erstmals und ab dann immer wieder zu verschiedenen Anlässen auf das Maskottchen treffen.