Anzeige Kreativität im Kellerwerkstättle

Von der Oma in die Wiege gelegt

Im Mutterschutz entdeckte sie das Handarbeiten wieder, das ihr durch die Oma einst in die Wiege gelegt wurde. Und daraus wurde im Verlauf der Zeit immer mehr, wenngleich sie auch ihrem Beruf als Betriebswirtin nachgeht. Mit einer Freundin war sie zudem immer wieder auf Kunsthandwerkermärkten vertreten, und schon bald entdeckte sie, dass Interessenten mehr wollen, als fertige Produkte.

Keine Konkurrenz zu Bestehendem

So entstand ihr Angebot von "Holz, Wolle und mehr" im Markusweg in Althengstett. "Es ist kein Wolle-Laden und will den bestehenden auch keine Konkurrenz machen, sondern auch Besonderes anbieten", erklärt sie beispielsweise zur Auswahl von Wolle aus England oder Spanien.

Mittwochvormittags oder am Abend steht ihre Türe offen für Jedermann und sei es auch nur für Fragen rund um Stricken, Häkeln oder andere Handarbeiten. "Gerne darf man auch mit bereits vorhandener Wolle zu mir kommen und üben oder sich Muster erklären lassen", stellt Hammann in Aussicht. Dazu zählen auch Kurse für kleine Gruppen. Zudem fertigt sie auf Bestellung gezielt Produkte an. "Derzeit sind Motiv-Enten der große Renner".

Auch Kränze, Näharbeiten oder Besticken zählen zu ihrer Auswahl. Gerne verleiht sie Bast- und Filztaschen persönliche Noten oder kreiert aus Wollfilz eigene Produkte. Ihre Fähigkeiten vermittelt die zweifache Mutter in AGs oder VHS-Kursen gerne Kindern oder gestaltet Kreativboxen für Kindergeburtstage. Zunehmend wird außerdem ihre Tischdekoration für spezielle Anlässe angefragt.