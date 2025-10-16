Anzeige: Korbmöbel für jede Jahreszeit aus dem Hause Katz

Beim Nagolder Urschelherbst vergangenes Wochenende präsentierten sich zahlreiche Handwerker in der malerischen Innenstadt, darunter auch Familie Katz. Ihre Flechtkunst gehört zu den besonderen Fähigkeiten und langjährigen Traditionen in der Region. Seit etwa 100 Jahren fertigt das Familienunternehmen Möbel, Körbe und Dekoratives aus Geflecht - immer in Nagold, wenn auch mittlerweile an anderer Stelle. Seit einigen Jahren sind Werkstatt, Ausstellung und Verkaufsraum auf dem Wolfsberg zu finden. Dort hat die Flechtwerkstatt genug Platz. Der Stadt fühlt sich die Familie aber nach wie vor verbunden. Deshalb waren Senior-Chef Siegfried Katz und seine Tochter Rebekka Katz auch beim Urschelherbst gerne dabei.
Der Stand der Flechtmanufaktur mitten im Herbsttrubel war an beiden Tagen sehr gut besucht. Kein Wunder, denn Rebekka und Siegfried Katz hatten eine große Auswahl ihrer Handwerkskunst mitgebracht. Große Möbel wie Sofas fürdeninnen-undAußenbereich wirken dank der Flechtstruktur gemütlich und bringen Wärme in jeden Raum. Zudem sind sie mit ganz unterschiedlichen Kissen und Dekorationen kombinierbar. Auf Wunsch gibt es auch die passenden Couch- und Beistelltische. Unter anderem bei den Stühlen zeigte sich, wie vielseitig Geflecht in Sachen Farbe sein kann. Sattes Grün und knalliges Pink sind ebenso erhältlich wie dezente Naturfarben und Beige-Töne. In Sachen Form ist die Auswahl ebenso groß und reicht von Esstisch-Stühlen über Sessel bis hin zu Schaukelstühlen.