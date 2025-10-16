Anzeige: Korbmöbel für jede Jahreszeit aus dem Hause Katz

Beim Nagolder Urschelherbst vergangenes Wochenende präsentierten sich zahlreiche Handwerker in der malerischen Innenstadt, darunter auch Familie Katz. Ihre Flechtkunst gehört zu den besonderen Fähigkeiten und langjährigen Traditionen in der Region. Seit etwa 100 Jahren fertigt das Familienunternehmen Möbel, Körbe und Dekoratives aus Geflecht - immer in Nagold, wenn auch mittlerweile an anderer Stelle. Seit einigen Jahren sind Werkstatt, Ausstellung und Verkaufsraum auf dem Wolfsberg zu finden. Dort hat die Flechtwerkstatt genug Platz. Der Stadt fühlt sich die Familie aber nach wie vor verbunden. Deshalb waren Senior-Chef Siegfried Katz und seine Tochter Rebekka Katz auch beim Urschelherbst gerne dabei.

Der Stand der Flechtmanufaktur mitten im Herbsttrubel war an beiden Tagen sehr gut besucht. Kein Wunder, denn Rebekka und Siegfried Katz hatten eine große Auswahl ihrer Handwerkskunst mitgebracht. Große Möbel wie Sofas fürdeninnen-undAußenbereich wirken dank der Flechtstruktur gemütlich und bringen Wärme in jeden Raum. Zudem sind sie mit ganz unterschiedlichen Kissen und Dekorationen kombinierbar. Auf Wunsch gibt es auch die passenden Couch- und Beistelltische. Unter anderem bei den Stühlen zeigte sich, wie vielseitig Geflecht in Sachen Farbe sein kann. Sattes Grün und knalliges Pink sind ebenso erhältlich wie dezente Naturfarben und Beige-Töne. In Sachen Form ist die Auswahl ebenso groß und reicht von Esstisch-Stühlen über Sessel bis hin zu Schaukelstühlen.

Eine große Auswahl gibt es auch bei Taschen, Körben und Accessoires. Handtaschen mit Muster, schlicht oder in Farbe, passen zu jedem Outfit. Als Einkaufskorb macht sich das Geflecht ebenso gut - seit Neuestem auch mit dem besonderen Etwas dank Echtholz-Griff. Kleine Körbe können zur Aufbewahrung dienen und Platz auf Kommoden und Tischen finden. In größerer Ausführung bieten sie Stauraum. Laternen und Lampenschirme wirken mit darin platziertem Licht noch positiver auf das Ambiente. Und auch sie gibt es in Ausführungen von klassisch-schlicht bis bunter Farbtupfer. Bei den Dekorationen sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Als luftige Kugel oder Pflanzkorb lässt sich das Flechtwerk gut mit Pflanzen und anderen Dekorationen kombinieren.

Beim Urschelherbst konnten sich die vielen Interessierten zudem einen Eindruck davon verschaffen, was das Flechthandwerk ausmacht. Siegfried Katz zeigte mit der Entspannt-heit eines geübten Handwerkers und gezielten, routinierten Handbewegungen, wie fach-gerecht mit Geschick, Flechtkunst und Werkzeug ein Design-Klassiker restauriert wird. Nebenbei plauderte er noch mit seinem begeisterten Publikum über das traditionsreiche Handwerk. Indes erzählte Rebekka Katz den Besuchern mehr über die große Auswahl des Familienbetriebs.

Von dieser können sich Interessierte übrigens Dienstag bis Samstag selbst überzeugen. An diesen Tagen hat die Ausstellung der Flechtmanufaktur auf dem Wolfsberg - die zugleich Verkaufsraum ist- geöffnet. Dort ist auch die Werkstatt zu finden, in der Siegfried Katz noch immer Flechtmöbel herstellt und repariert. Denn einer der großen Vorteile des natürlichen Rohstoffs ist, dass Produkte aus Flechtwerk langlebig sind und sich die Lieblingsstücke gut reparieren lassen.

Workshop Weiden-Weihnachtsbäume

Das Flechten von Weidenzweigen ist eine Kunst - und deren Grundlagen kann jeder erlernen, der ein wenig Geschick und Wille mitbringt. Familie Katz möchte Interessierten dieses Handwerk näher bringen und bietet daher regelmäßig Workshops an. Die Teilnehmer gehen nach wenigen Stunden mit einem deutlichen Wissenszuwachs, einer tollen Erinnerung und einem schönen Weidenstück, das sie selbst gefertigt haben, nach Hause.

In der Vorweihnachtszeit findet wieder ein Workshop zum Flechten dekorativer Weiden-Weihnachtsbäume statt. Die Kunstwerke eignen sich als Dekoration im eigenen Wohnzimmer oder auch als durchdachtes, mit Liebe selbstgemachtes Geschenk.

Tannenbäume aus Weiden

Sonntag, 9. November, 14 Uhr

für Einsteiger ohne Vorkenntnisse

Dauer: etwa vier Stunden

Kursgebühr: 69 Euro inklusive Material

Kursleitung: Siegfried Katz

Für alle Workshops ist eine Anmeldung unter Telefon 07452 / 8476-0 oder E-Mail kontakt@katz-flecht.de notwendig. Weitere Workshop-Termine sind online unter www.katz-flecht.de oder auf dem Instagram-und Facebook-Profil des Unternehmens zu finden.

Autor: Jacqueline Geisel, Fotos: Jacqueline Geisel, Unternehmen