Anzeige: Kooperation mit Handwerkern vor Ort und aus der Region

1 Die großen Schindeln an der Fassade sind aus Weißtanne hergestellt. Foto: Bertsch Im neuen Geschäft fügen sich Mode und Regionalität perfekt zusammen.







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Die Außenfassade des Geschäfts für Kindermode, samt ihrer Unterkonstruktion, besteht aus heimischer Weißtanne. Die Bäume kommen aus einem Waldstück der Familie Bertsch. Handwerksbetriebe aus der Region waren mit der Weiterverarbeitung der über hundert Jahre alten Tannen beauftragt. Aus ihnen wurden die überdimensionalen Schindeln an der Ladenfassade hergestellt. Ebenfalls aus Weißtanne sind die Wandverkleidungen und die Holzmöbel gefertigt, die im Inneren des Geschäfts für eine besondere Atmosphäre sorgen. Nicht nur bei der Holzverarbeitung setzt Familie Bertsch auf Regionalität, auch bei der Elektrik, den Malerarbeiten und beim Verlegen des Bodens waren lokale Handwerksbetriebe mit im Boot.