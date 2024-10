Anzeige: Konzerttag in der Hohenzollernhalle

1 Die Zollern-Al(b)t-Bläser spielen bereits am Samstagmittag. Foto: Wahl

Zwei Konzerte – auch das Herbstkonzert des Musikvereins Bisingen – finden am Samstag, 19. Oktober, statt.









Das traditionelle Herbstkonzert des Musikvereins Bisingen findet an diesem Samstag, 19. Oktober, in der Hohenzollerhalle statt. In diesem Jahr allerdings mit folgendem Konzept: So finden an demselben Tag zwei von sich unabhängige Konzerte in Bisingens Hohenzolllernhalle statt. Das erste Konzert startet bereits um 14 Uhr (Saalöffnung 13.40 Uhr). Es ist das zweite Bläserklassenkonzert, das in Kooperation mit der Jugendmusikschule Hechingen veranstaltet wird.