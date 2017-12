Anzeige Konzeption mit viel Charme

Eine sehr zeitaufwändige, intensive Planung liegen hinter Geschäftsführer Jörg Bauer und der Eigentümerfamilie. Schließlich musste man sowohl den Bestimmungen der Denkmalschutzbehörde als auch der Innenstadtsatzung gerecht werden. Bald standen die Signale auf Grün, und das Gebäude, das einst einen Stall und einen Heuboden beherbergte und zuletzt viele Jahre leerstand, konnte im Januar abgerissen werden. Entstanden ist seither an gleicher Stelle ein Wohngebäude mit fünf Ebenen, das sich in das historische Stadtbild einfügt. Selbst eine Aufzugsgaupe wurde wiederhergestellt.

Im Erdgeschoss wurden Eingang, Abstellräume und eine Garage geschaffen. Die Familie wohnt auf vier Etagen, die oberste Ebene ist eine Galerie, deren zurückgesetzter Fußboden mehr Licht in die Etage darunter fallen lässt. Das Thema Licht war in dem sechs Meter breiten, aber 15 Meter tiefen Haus ohnehin eines der wichtigsten. Da gemäß den Reglementierungen der Innenstadtsatzung im Dach und an den Seiten große Fensterflächen nicht erlaubt sind, fällt das Tageslicht jetzt über innenliegende Balkone und Oberlichter herein.

Geheizt wird über eine Gas-Zentralheizung, die die Wärme, unterstützt durch eine Solaranlage, über eine Fußbodenheizung abgibt. Wichtig war den Bauherren die Option für einen innenliegenden Fahrstuhl, der nachträglich eingebaut werden kann, sollte den Bewohnern eines Tages das Überwinden der vielen Treppen nicht mehr möglich sein. Inzwischen überwiegt bei allen am Bau Beteiligten der Stolz über "das, was auf so kleiner Grundfläche (82 Quadrameter) entstanden ist".