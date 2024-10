Als freie Werkstatt mit großen Stärken in der persönlichen Beratung für Neu- oder Gebrauchtwagen verschaffte das Autohaus Henkel sich eine ausgezeichnete Reputation und kann auf zahlreiche Kunden aus der gesamten Region bauen.

Ob im Service oder bei Reparaturarbeiten: Das Autohaus genießt einen exzellenten Ruf und man fühlt sich dort bei freundlichem Umgang immer bestens aufgehoben.

Seit das Unternehmen 1960 gegründet wurde, sind Kontinuität sowie eine große Verlässlichkeit Attribute, die den Service auszeichnen. Für alle Fabrikate findet man Lösungen und die Meisterwerkstatt zeigt sich hochmodern aufgestellt.

Vor allem der direkte Kundenkontakt ist eine der Philosophien, die nicht nur in der Geschäftsführung mit Werner Henkel sowie Roswitha und Brigitte Wider, gelebt werden. Der Meisterbetrieb, in dem die beiden erfahrenen Werkstattmeister Michael und Christoph Wider das Sagen haben, geht auf alle Kundenwünsche ein und ist ein mehr als zuverlässiger Partner. Zuletzt konnte mit Lars Schwer auch wieder ein Auszubildender zum KFZ-Mechatroniker angestellt werden.

Die eigene Ausbildung nimmt im Autohaus Henkel schon immer einen sehr hohen Stellenwert ein.

Sparte Henkel Reisen ergänzt Unternehmen

Als erfolgreiche Ergänzung baute man sich mit Henkel Reisen ein zweites Standbein auf, das nun bereits im fünften Jahrzehnt erfolgreich geführt wird.

Mit der treuen Ansprechpartnerin Eva Schmerbach steht hier seit über 45 Jahre eine kompetente Führungskraft den Kunden mit Rat und Tat zur Seite. Dazu ist aus der Geschäftsführung Kfz-Meister Werner Henkel am Steuer des Reisebusses eine feste Instanz. Mit individuellen Urlaubsreisen oder Tagesfahrten bietet Henkel Reisen jährlich ein ansprechendes Programm an.

Beim traditionellen Frühlingsfest werden die interessanten Angebote auf dem Betriebsgelände regelmäßig präsentiert.

Weihnachtsmärkte und Fahrt ins Blaue

Nach einem gutem Reisejahr wird in den nächsten Wochen zum Ausklang nochmals viel Abwechslung geboten. Die Sommersaison ist zu Ende und am Donnerstag, 14. November, veranstaltet Henkel Reisen seine beliebte eintägige Abschlussfahrt ins Blaue. Dieser Ausflug wird von einigen Überraschungen begleitet. Vom gemeinsamen Mittagessen bis zur Musikunterhaltung sowie Kaffee und Kuchen ist in diesem Angebot viel enthalten.

Am Mittwoch, 27. November, wird eine ganz spezielle Weihnachtsfahrt in das französische Elsass nach Colmar veranstaltet. Mit der Atmosphäre verschiedener vorweihnachtlich geschmückter Plätze oder dem Besuch eines mittelalterlichen Kaufhauses ist dieser Tag an Vielfalt kaum zu überbieten.

Am Freitag, 29. November, führt eine weitere Tagesreise auf den Weihnachtsmarkt nach Esslingen. Begleitet vom mittelalterlichen Marktvolk mit Gauklern, Märchenerzählern und Musikanten bietet dieser Aufenthalt viele Überraschungen. Man taucht hier in eine ganz eigene Welt ein.

Silvesterfahrt sehr beliebt

Mit der Silvesterfahrt ins Blaue schließt Henkel Reisen von Montag, 30. Dezember, bis Mittwoch, 1. Januar 2025, die Saison ab.

Dieser dreitägige Ausflug zum Jahreswechsel erfreut sich mit seinem abwechslungsreichen Angebot großer Beliebtheit. Neben Ausflügen, gutem Essen sowie einer stimmungsvollen Silvesterfeier mit Buffet, Musik und Tanz wird viel Unterhaltung geboten.

Auch für 2025 stehen bei Henkel Reisen bereits die ersten Angebote fest. Ab dem 23. März geht es für fünf Tage nach Venetien. Diese Region im nordöstlichen Italien erfreut sich großer Beliebtheit.

Über die Osterfeiertage steht ab dem 18. April eine fünftägige Reise nach Sottomarina di Chioggia auf dem Programm. Diese Hafenstadt an der italienischen Adria ist an Sehenswürdigkeiten und historischen Monumenten kaum zu überbieten. Beide Angebote für 2025 können bei Henkel Reisen ab sofort gebucht werden.

Weitere Informationen und Kontakt: Autohaus Henkel und Henkel Reisen, Bräunlingen- Unterbränd, Kirnbergstraße 2. Telefon: 07654/ 9 11 00, www.henkel-reisen.de und www.autohaus-henkel.de.