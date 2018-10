Anzeige Komplette Bad-Sanierung ist ein Schwerpunkt

Die Firma Fliesen Ciampa lädt anlässlich des verkaufsoffenen Sonntags interessierte Kunden und die, die es noch werden wollen, in ihre großzügigen Ausstellungsräume im Mühlenweg 6 ein. "Nachdem der verkaufsoffene Sonntag im vergangenen Jahr ein großer Erfolg war, stehen wir auch in diesem Jahr wieder von 11 bis 17 Uhr für Besucher bereit", erklärt Inhaberin Susanne Ciampa. Besucher können sich umschauen, sich beraten lassen, aber auch bestellen und kaufen, fährt sie fort.

Bedingt durch einen Wechsel im Sortiment können Badmöbel und verschiedene Restposten günstig erworben werden, betont sie. Es stehen Sonderangebote an Fliesen, sowie Handtuchhalter, Spiegelhalter und Zubehör wie unter anderem Kleber und Fugenmaterial in reichlicher Anzahl zur Verfügung, so die Inhaberin.

Der Trend bewege sich weg von kühlen, minimalistischen Formen und Farben hin zu Vintage mit warmen Tönen und Naturstein: "Die Kunden können sich Zeit lassen, und wir nehmen uns mit vier Mitarbeitern ebenso viel Zeit für unsere Besucher, unterstreicht die Geschäftsfrau.