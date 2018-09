Anzeige Kompetenter Partner für Mittelstand

PKF WULF WÖßNER WEIS gehört zur PKF WULF Gruppe, die im Süddeutschen Raum mit mehr als 200 kompetenten Mitarbeitern präsent ist – die meisten von ihnen sind erfahrene Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte. Zu ihren Standardleistungen zählen Jahresabschlussprüfungen, Jahresabschlusser-stellungen, Steuererklärungen und Rechtsberatung. Dazu kommen individuelle Leistungen wie Steuergestaltungen und steuerlicher Sonderaufgaben, wie beispielsweise Verrechnungspreise oder grenzüberschreitende Steuerberatung, aber auch Sanierungen, IT- und Strategieberatung, Nachfolgeplanung und vieles mehr. Aber auch in puncto Digitalisierung stehen die Mittelstandsberater von PKF WULF WÖßNER WEIS den Mandanten beratend zur Seite und bringen sie sicher in die vernetzte Zukunft – ob vollständige digitale Kommunikation mit der Finanzverwaltung, TAX Compliance, digitale Buchführung, digitale Wirtschaftsprüfung, digitales Personalwesen, Datenschutz oder Datensicherheit. Sie haben die neuesten Tools sicher im Griff, können ihre Möglichkeiten effektiv nutzen und wissen, wie man Risiken wirksam einen Riegel vorschiebt.

Und weil im globalisierten Wirtschaftsleben viele Mittelständler auch grenzübergreifend unterwegs sind, können sie sich auf die Mittelstandsberater voll und ganz verlassen, denn PKF WULF WÖßNER WEIS ist für ihre international agierende Mandanten weltweit lösungsorientiert ausgerichtet und ein kompetenter Partner an deren Seite. Durch das PKF-Netzwerk stehen unabhängige Wirtschaftsprüfungs-, Steuerberatungs- und Unternehmensberatungsgesellschaften mit 1450 Partnern und über 14 000 Mitarbeitern an 400 Standorten in 150 Ländern als mögliche Ansprechpartner bereit.(ds)